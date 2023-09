Leonardo DiCaprio serait en couple avec Vittoria Ceretti – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Ça devient sérieux entre Leonardo DiCaprio48 ans, et sa dernière conquête, mannequin Vittoria Ceretti25. C’est selon un nouveau rapport de Page six, qui prétend que les choses s’échauffent entre le duo. « Ils ont passé pas mal de temps ensemble au cours des derniers mois et ils aiment apprendre à se connaître plus profondément », a déclaré une source au média pour un reportage du 22 septembre 2023.

Un autre initié a dit Page six qu’ils ont été aperçus assistant à la soirée Vogue World: Londres la semaine dernière. « Leo et Vittoria ont discuté et dansé ensemble toute la nuit », aurait déclaré l’espion. « À première vue, leur histoire d’amour est bien plus qu’une aventure passagère. »

Leo et Vittoria ont été liés pour la première fois par le média en août, lorsqu’ils ont obtenu une vidéo du couple s’embrassant dans un club d’Ibiza aux petites heures du matin. Dans le clip, Vittoria a porté un crop top doré étincelant avec un jean et une queue de cheval haute tout en embrassant et en embrassant passionnément le Île aux obturateurs étoile. Ils ont ensuite été aperçus en train de manger de la glace et du café glacé dans la ville décontractée de Santa Barbara, en Californie, le 23 août.

Page six’Le dernier rapport semble mettre fin aux rumeurs précédentes selon lesquelles Leo et le mannequin Gigi Hadid se lançaient dans une potentielle romance. Plus récemment, la mère d’un enfant et Leo ont été vus par un Page six initié à David Rosenbergfête annuelle avant le 4 juillet. « Leo et Gigi se parlaient », a déclaré la source dans un article du 3 juillet. « Elle semblait ravie. Tout le monde pensait qu’ils étaient ensemble [as a couple.]»

« La façon dont ils se parlaient », a poursuivi la source. « On pouvait sentir l’énergie. »

Cette « énergie » semble désormais avoir été effectivement transférée à Vittoria, qui est née et a grandi en Italie et a été mannequin pour Louis Vuitton, Dior et Alexander McQueen, entre autres.