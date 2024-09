Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, J.Lo et bien d’autres ont été aperçus sur des photos refaites surface

Sean « Diddy » Combs a accueilli des foules des plus grandes stars d’Hollywood dans son manoir des Hamptons des décennies avant que les fédéraux ne commencent à enquêter sur ses soirées « Freak Off ».

Après l’arrestation du rappeur en disgrâce, des photos de certaines de ses soirées blanches remplies de stars ont refait surface en ligne, montrant tout le monde, des idoles adolescentes à certains des plus grands noms de la mode assistant aux soirées de Diddy à l’Est.

Une photo, datant de juillet 2000, montre Diddy et sa petite amie de l’époque, Jennifer Lopez, allongées sur un immense lit blanc recouvert d’oreillers. Le couple est sorti ensemble de 1999 à 2001.

Des photos de certaines des fêtes endiablées de Sean « Diddy » Combs ont refait surface après son arrestation. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Le rappeur, photographié en 2000 avec Jennifer Lopez, a commencé à animer des fêtes à la fin des années 90. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Il accueillait souvent des célébrités dans sa maison des Hamptons. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Lors de la même soirée, le couple a été photographié aux côtés de Kimora Lee Simmons et de son mari de l’époque, Russell Simmons, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Aaliyah, Leonardo DiCaprio et bien d’autres.

La star de « Titanic », alors âgée de 25 ans, a été photographiée assise à côté de Diddy et de quelques amis alors qu’ils fumaient et sirotaient du champagne.

Au fil des années, la liste des invités de Diddy comprenait Paris Hilton, Kim Kardashian, Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Martha Stewart, Tommy Lee, Pamela Anderson, Regis Philbin, Vera Wange, Jay-Z, Beyonce, Mariah Carey, Nick Cannon et bien d’autres.

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick ont ​​assisté à la fête du 4 juillet de Diddy en 2000. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Jay-Z était également présent à la fête de 2000. Patrick McMullan/PatrickMcMullan

Même des gens extérieurs à l’industrie musicale — comme Vera Wang et Regis Philbin, vus en 1999 — ont assisté aux rassemblements. ZUMAPRESS.com / MEGA

Après avoir déménagé sur la côte ouest, Diddy a continué la tradition dans sa maison de Beverly Hills, où des stars telles qu’Ashton Kutcher et Russell Brand se sont présentées tout en blanc.

Combs et Kutcher ont co-organisé la fête en 2009 pour sensibiliser à Malaria No More.

Cependant, rien n’indique que l’une quelconque des célébrités présentes ait été impliquée dans des activités illégales présumées lors des fêtes.

Un jeune Leonardo DiCaprio a assisté à la fête du rappeur en 1998 dans les Hamptons. ZUMAPRESS.com

La liste des invités de Diddy comprenait des personnes de tous les horizons d’Hollywood. Dimitrios Kambouris

Il a finalement déplacé le parti de la côte Est vers la côte Ouest. Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

En plus des participants de premier plan, des photos refaites surface partagent un petit aperçu de la façon dont les choses se sont déroulées après les heures de bureau.

Une image, prise en 2008, montre deux femmes seins nus à cheval sur un homme inconnu dans la piscine pendant que le reste des fêtards vaquent à leurs occupations.

Une autre photo de 1998 montre le rappeur « I’ll Be Missing You » versant du champagne sur deux femmes presque nues, qui ne portaient rien d’autre que de minuscules strings blancs.

On ne sait pas si l’une des célébrités était au courant des activités illégales présumées de Diddy. ZUMAPRESS.com / MEGA

Mariah Carey a été photographiée lors d’une fête avec Diddy en 2007. Getty Images

Paris Hilton et Kim Kardashian ont également assisté à quelques soirées du rappeur. WireImage pour MAC Cosmetics

Diddy a finalement déplacé son Parti Blanc de la côte Est vers la côte Ouest. Jason Merritt

D’autres mannequins se promenaient lors de la fête avec rien d’autre que de petits pasties sur la poitrine.

Un ancien trafiquant de drogue de Diddy a décrit son expérience lors d’une des soirées du rappeur à Hamptons lors d’une récente interview avec Le Post.

« Des choses étranges commençaient à se produire », a raconté le dealer, qui était censé être là pour fournir de la cocaïne.

« Des célébrités qui se baisaient. Il y avait des chambres à l’arrière et c’était comme un sanctuaire intérieur », a-t-il poursuivi. « On voyait deux personnes qu’on n’aurait jamais imaginé voir en train de se fréquenter, des rappeurs, c’est ce qui m’a choqué. »

Diddy a co-organisé une White Party avec Ashton Kutcher en 2009. Getty Images/Getty Images pour Bl

L’événement de 2009 a sensibilisé au programme Malaria No More. Getty Images

Les fêtes de Diddy ont commencé plus de deux décennies avant son arrestation pour racket et trafic sexuel. Jason Merritt

Le dealer a affirmé que de nombreux fêtards, y compris des « prostituées », étaient déjà sous l’emprise de la kétamine et du GHB à son arrivée.

« C’est à ce moment-là que je suis sorti de là », a-t-il ajouté, notant qu’il n’avait pas vu Diddy participer à une quelconque activité sexuelle lors de l’événement.

Diddy a été arrêté la semaine dernière pour racket et trafic sexuel. Les autorités affirment qu’il a organisé des soirées sexuelles massives appelées « freak offs » – qu’il aurait « organisées, dirigées, pendant lesquelles il s’est masturbé et souvent enregistré électroniquement ».

Diddy aurait organisé des « Freak Offs », qu’il « organisait, dirigeait, pendant lesquels il se masturbait et qu’il enregistrait souvent électroniquement ». ZUMAPRESS.com

Le rappeur risque au moins 15 ans de prison s’il est reconnu coupable. FilmMagic

Diddy, photographié en train de verser du champagne sur deux femmes en 1998, a plaidé non coupable. ZUMAPRESS.com

Les procureurs ont affirmé dans l’acte d’accusation que le rappeur « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies, « créant une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice ».

Le magnat de la musique en disgrâce, qui a plaidé non coupable, risque au moins 15 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.