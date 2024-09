Leonardo DiCaprio met les choses au clair après le scandale Sean « Diddy » Combs

Selon certaines informations, Leonardo DiCaprio n’aurait rien à voir avec Sean « Diddy » Combs au milieu de ses graves problèmes juridiques.

Récemment, une photo a refait surface montrant DiCaprio à l’une des tristement célèbres « soirées blanches » de Diddy en 1998, soulevant des questions sur son association avec le rappeur, qui a été accusé notamment de trafic sexuel.

Cependant, une source proche du Titanesque l’acteur a dit DailyMail.com qu’il n’a eu aucun contact avec Diddy depuis des années, déclarant : « Leonardo DiCaprio n’a absolument rien à voir avec tout cela. »

« Il a assisté à quelques-unes de ses fêtes au début des années 2000 – mais littéralement tout le monde l’a fait. Ce n’étaient pas des monstres », a ajouté la source.

Selon la source, « c’étaient de grandes fêtes à la maison. Leo était au début de sa carrière à l’époque et a largement dépassé le stade de la fête. Il n’a rien à voir avec ce monde. »

« Il est donc ridicule que quiconque puisse supposer qu’il sera impliqué dans cette affaire en se basant sur quelques photos granuleuses datant de plus de 20 ans », ont-ils ajouté.

De plus, l’acteur, qui sortirait avec Vittoria Ceretti, se concentre « sur sa carrière et sa relation » et ne « pense pas à l’affaire fédérale de Diddy, dans laquelle il n’a rien à voir ».

Pour les non-initiés, Diddy a récemment été arrêté et inculpé de racket, de trafic sexuel et de prostitution forcée. Les accusations portent notamment sur l’organisation de « freak offs », des performances sexuelles forcées.

Le rappeur, âgé de 54 ans, a plaidé non coupable et est actuellement détenu en prison après qu’un juge a rejeté sa demande de libération sous caution.