Leonardo DiCaprio fête ses 48 ans : Bradley Cooper, LeBron James, Mick Jagger et bien d’autres se présentent à la fête d’anniversaire

Les stars les plus prestigieuses – des musiciens aux acteurs en passant par les légendes du sport – se sont rassemblées à la fête d’anniversaire de Leonardo DiCaprio ce week-end.

La star oscarisée a eu 48 ans avec style, célébrant avec les meilleurs d’Hollywood dans un manoir de Beverly Hills vendredi.

Des célébrités se sont peut-être présentées à l’extravagance avec des chauffeurs personnels, mais elles ont été mandatées pour remettre leur téléphone une fois à l’intérieur.

GWYNETH PALTROW POSTE UNE PHOTO DE BIKINI AVANT LE 50E ANNIVERSAIRE, EMBRACE LES ‘RIDES’

L’icône des Rolling Stones, Mick Jagger, 79 ans, qui a été conduit à la fête, a été photographié en train d’observer la loi et portant sa ceinture de sécurité à l’arrière.

Bradley Cooper n’avait pas d’entourage avec lui à la fête, mais il a été photographié avec l’actrice de “How to Lose a Guy in 10 Days” Kate Hudson. Cooper a récemment été lié à son ex-petite amie Irina Shayk ainsi qu’à Huma Abedin, tandis qu’Hudson est fiancé à Danny Fujikawa.

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont perdu contre les Kings de Sacramento 120-114 vendredi, mais cela n’a pas empêché le NBA All-Star de se présenter au bash de DiCaprio. Il est apparu avec sa femme, Savannah, ainsi que son agent sportif Rich Paul. Paul sort actuellement avec Adele, mais elle n’a pas été photographiée à la fête.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Un ami de longue date de DiCaprio, Tobey Maguire, a été photographié à la fête dans une tenue entièrement noire aux côtés d’une femme d’apparence plus jeune. Son ex-femme Jennifer Meyer, dont il reste proche, était également de la fête.

Jamie Foxx est arrivé à la fête dans sa Rolls-Royce. Le rappeur et acteur a été photographié avec sa petite troupe.

Les anciens anges Sara Sampaio et Josephine Skriver étaient également présents à la fête pour DiCaprio, qui est connu pour sortir avec une multitude de magnifiques mannequins de Victoria’s Secret.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

D’autres couples représentés sur la scène étaient Rebel Wilson et sa petite amie Ramona Agruma, Casey Affleck et sa petite amie Casey Cowan, et Rami Malek et sa femme Lucy Boynton.

Alors que la petite amie supposée de DiCaprio, Gigi Hadid, 27 ans, n’était pas photographiée lors de l’événement, deux autres personnes importantes l’étaient : ses parents.