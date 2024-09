Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti quittent seuls la discothèque de Milan

Leonardo DiCaprio et sa petite amie Vittoria Ceretti restent discrets alors qu’ils ont été aperçus quittant séparément une boîte de nuit.

Selon Courrier quotidienaprès avoir assisté à un événement Vogue à Milan jeudi soir, le couple a quitté la boîte de nuit Red Room séparément.





Vittoria était superbe dans des collants noirs transparents et une veste oversize, tandis que Titanesque La star est restée décontractée dans une tenue entièrement noire, portant une chemise noire, un pantalon moulant et sa casquette noire emblématique tirée bas sur son visage.

Leonardo et Vittoria ont profité de la soirée à la discothèque Red Room avec leurs amis.

Cela fait suite à leur récente apparition au restaurant Vesta. Le duo a été aperçu en train de dîner ensemble au restaurant plus tôt cette semaine, et ils ont quitté le restaurant séparément, continuant ainsi leur tendance à éviter l’attention.

Leonardo et le mannequin italien, 26 ans, se seraient rencontrés au Festival de Cannes en 2023, et leur relation est depuis devenue plus sérieuse.

Les rumeurs sur leur relation se sont intensifiées récemment, notamment après que Vittoria a été aperçue portant une grosse bague en diamant à sa main gauche lors d’une escapade romantique en Italie.