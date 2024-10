Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti partent pour une balade romantique à vélo à New York

Léonard Di Caprio et Vittoria Ceretti s’en tiennent aux transports européens populaires pour rentrer aux États-Unis… faire du vélo à travers la Big Apple et passer du temps avec un membre de la famille de Leo.

L’acteur et sa petite amie mannequin ont parcouru les rues de New York samedi… avec les deux sautillant à vélo et volant dans les rues – Leo dans son habituel combo masque et chapeau incognito.

Regardez les photos… alors qu’il essaie de ne pas trop attirer l’attention, il a besoin de son nez pour respirer pendant l’activité physique – et c’est clairement lui même avec le masque.





Vittoria fait également profil bas… d’épaisses lunettes de soleil noires et un sweat à capuche relevé, couvrant ses cheveux. Sur une photo, la nièce de Leo Normandie Farrar peut être vue chevauchant avec son oncle et sa copine, donc ils n’étaient pas totalement seuls.

Bien sûr, LD et VC sont de retour aux États-Unis après avoir profité de vacances européennes palpitantes. Les deux étaient justement en Italie au début du mois… se blottir ensemble à Rome et plus tard sortir dîner avec les parents de Vittoria.

Leo a reçu un vin rouge pour la table qui a coûté plus de 27 000 $… mais lorsque votre cléintele varie de Jeff Bezos et Lauren Sánchez à Katy Perry et Orlando Bloomtu dois faire le plein de bonnes choses.

Les deux ont passé beaucoup de temps ensemble et avec leurs familles respectives, Normandie étant le membre le plus récent de la famille de DiCaprio à avoir rencontré Vittoria… donc c’est définitivement la vraie affaire.