Leonardo DiCaprio et Victoria Lamas à New York à Saint-Barth – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Leonardo DiCaprio a apprécié son réveillon du Nouvel An sur un yacht à Saint-Barth aux côtés de ses amis de premier plan et d’une nouvelle copine. L’acteur oscarisé, 48 ans, a été aperçu en train de traîner dans les eaux chaudes avec sa meilleure amie Tobey Maguire, Canard et mannequin de 23 ans Victoria Lamas. Leonardo a gardé une silhouette discrète dans une casquette de baseball et un tee-shirt pendant qu’il déjeunait à côté de Victoria, qui a également secoué une casquette de baseball, plus un haut de bikini rayé, comme on le voit sur les photos ici de Courrier quotidien.

Plus à propos Leonardo DiCaprio

Bien qu’il n’y ait pas eu de mot officiel sur la relation entre Leonardo et Victoria, le couple a également été aperçu ensemble récemment pendant les vacances. La semaine dernière, ils ont été vus sortir du hotspot des célébrités The Birds Street Club à West Hollywood et monter ensemble dans une voiture. Bien sûr, les observations ont spéculé sur des rumeurs de romance, qui surviennent peu de temps après les rumeurs de Leo et Gigi Hadid étant un objet, après que le couple ait été vu quittant le même restaurant new-yorkais le 18 novembre.

Alors que beaucoup pensent que les vacances de NYE devraient être célébrées avec quelqu’un à embrasser à minuit, le NYE de Leo passé sans Gigi a certainement soulevé quelques sourcils. Cependant, une source a déclaré EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie que l’acteur et le mannequin ne sortent qu’avec désinvolture et que rien n’a changé entre eux. “Léo est célibataire. Rien n’a changé avec gigi. Ils se voient avec désinvolture mais il n’y a rien de sérieux entre eux”, a révélé un initié proche de Leo.

Une autre source a ajouté EXCLUSIVEMENT que «gigi sait que Leo et Victoria étaient sortis avec un groupe d’amis, ce qui, bien sûr, lui convient parfaitement. L’initié a poursuivi: “Bien que ce ne soit pas une sortie romantique, gigi n’a pas d’opinion d’une manière ou d’une autre même si Leo décide qu’il veut sortir avec d’autres personnes. Elle et Leo n’ont jamais eu de relation sérieuse au départ, et ils n’avaient aucun engagement l’un envers l’autre.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





HollywoodLife vous tiendra au courant des dernières mises à jour sur la vie amoureuse de Leo, Gigi et Victoria. Restez à l’écoute!

Lien connexe En rapport: Victoria Lamas : 5 choses à savoir sur le mannequin, 23 ans, repéré avec Leonardo DiCaprio, 48 ans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.