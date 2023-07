Leonardo DiCaprio et Neelam Gill vus sur un bateau avec des amis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com

Leonardo DiCaprio48 ans, a été vu passer du temps au soleil avec Neelam Gill et d’autres le samedi. L’acteur et le mannequin ont été photographiés en train de s’amuser à bord d’un yacht en Italie, juste un jour après qu’elle se soit rendue sur Instagram pour « dissiper » les « rumeurs » selon lesquelles elle était sa « nouvelle flamme ». Il était torse nu et portait un maillot de bain bleu vif et une casquette de baseball blanche pendant la sortie, tandis qu’elle portait un bikini blanc.

À un moment donné, Leo a été photographié en train de regarder son téléphone et il a semblé détendu en prenant le soleil. Il s’est changé en un haut boutonné blanc à manches courtes et une casquette de baseball vert olive plus tard dans la journée et a été vu en train de discuter avec un ami. Neelam a pris un bain dans l’eau puis s’est rincé les cheveux en ajoutant des lunettes de soleil à son look.

La dernière sortie de Leo et Neelam avec d’autres survient après qu’elle a révélé qu’elle sortait avec le Titanesque « bon ami » de la star, peu de temps après que des rumeurs d’amour à leur sujet ont commencé à tourbillonner lorsqu’ils ont été vus en Italie le 28 juillet. « En fait, je suis dans une relation engagée avec son bon ami, et ce depuis plusieurs mois maintenant. La seule raison pour laquelle nous avons été photographiés dans le même voisinage, c’est parce que j’y suis allé avec mon partenaire. J’espère que cela clarifie toutes ces fausses histoires.

Avant que Neelam ne partage son message, elle et Leo ont été vus dîner à Paris avec Tobey Maguire. Ils ont également été vus ensemble dans divers autres endroits au cours des derniers mois, notamment dans un restaurant londonien avec sa mère, Irmelin Indenbirkend’après les photos obtenues par Page 6.

En plus de Neelam, Leo a récemment eu une relation amoureuse avec le mannequin Gigi Hadid. Les rumeurs ont été lancées pour la première fois en septembre 2022, lorsqu’ils ont été vus passer du temps ensemble dans les Hamptons chez l’économiste David Rosenbergla fête annuelle du 4 juillet, selon un Page 6 initié. « Leo et Gigi se parlaient. Elle semblait ravie. Tout le monde pensait qu’ils étaient ensemble [as a couple] », avait déclaré la source à l’époque. Ils ont été vus ensemble de nombreuses fois par la suite, mais on ne sait pas s’ils sortaient et/ou sortent toujours ensemble.

