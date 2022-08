Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese : comment le duo le plus dynamique d’Hollywood a fait des milliards au box-office

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese sont comme du beurre de cacahuète et de la gelée, du sel et du poivre, du gin tonic – l’un des meilleurs accords cinématographiques de toute une vie.

Près de deux décennies après avoir travaillé ensemble pour la première fois sur le succès au box-office “Gangs of New York”, DiCaprio et Scorsese unissent à nouveau leurs forces pour leur sixième long métrage, “Killers of the Flower Moon”, basé sur le roman de David Grann.

Le film, dont la première est prévue en mai 2023 au Festival de Cannes, marque également la 10e collaboration entre Scorsese et son ami de longue date, l’oscarisé Robert De Niro.

Et pourquoi s’arrêter à un sixième long métrage alors qu’un septième se profile à l’horizon ? Le Hollywood Reporter a confirmé la semaine dernière que DiCaprio et Scorsese s’associeraient pour une adaptation d’un autre livre de non-fiction de Grann, “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder”, via Apple Original Films.

Depuis 2002, les films de Scorsese et DiCaprio ont remporté plusieurs Oscars et des dizaines de nominations lors de chaque grande cérémonie, et ont rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office, avec leur dernier grand film, “Le loup de Wall Street”, rapportant 392 dollars. millions seul.

C’est De Niro qui a choisi DiCaprio pour travailler avec lui dans “This Boy’s Life” en 1993, et a ensuite parlé à son ami réalisateur du travail impressionnant de Leo sur le plateau, ce qui a finalement conduit Scorsese à le lancer dans “Gangs of New York”.

De Niro et Scorsese sont également un ajout facile à la liste des meilleurs duos réalisateur-acteur, collaborant sur des films majeurs sur quatre décennies, dont certains sont considérés comme les plus grands films de tous les temps.

DiCaprio se souvient être tombé sur le réalisateur dans un bar du centre-ville de New York après avoir terminé le tournage de “What’s Eating Gilbert Grape”, son deuxième film, alors qu’il avait 18 ans. Il a dit à THR qu’il était “en quelque sorte paralysé” en voyant Scorsese, et s’est tenu silencieux jusqu’à ce que Marty dise: “Hé, gamin, j’ai vu ton film. Tu as fait du bon travail. Continue comme ça.” Leo a été “époustouflé” par la rencontre.

Scorsese a répondu : “Je ne m’en souviens pas. Je me souviens d’avoir vu le film, bien sûr, et c’est Robert De Niro qui m’a parlé de Leo. Il a dit : ‘J’ai travaillé avec ce gamin dans ce film. Tu devrais vraiment travailler avec lui un jour. Et il ne fait pas ça d’habitude.”

Howard Breuer, PDG de Newsroom PR, a déclaré à Fox News Digital que la route vers le succès cinématographique de Scorsese et DiCaprio n’a peut-être pas été pavée aussi facilement qu’il y paraît.

“Le rôle de Leonardo DiCaprio dans tous ces films de Scorsese a peut-être commencé par un commentaire désinvolte de De Niro à Scorsese. Mais ces types de partenariats ne se produisent pas par hasard, ils impliquent une adhésion importante des studios et des autres collaborateurs d’un cinéaste, ” a déclaré Breuer.

“DiCaprio, venant de ‘Roméo + Juliette’ et ‘Titanic’, était déjà un produit connu lorsque Scorsese l’a jeté dans leur premier film ensemble, ‘Gangs of New York’, qui était un film avec un budget de 100 millions de dollars nécessitant une star bancable avec un appel aux jeunes.”

“Gangs of New York”, un projet passionné de 20 ans de Scorsese, est sorti en 2002 via Miramax Films de Harvey Weinstein, et mettait également en vedette Cameron Diaz, Liam Neeson, John C. Reilly et l’oscarisé Daniel Day-Lewis.

Le casting de DiCaprio par Scorsese “a porté ses fruits car le film a été un succès au box-office, ce qui n’est pas toujours acquis avec un film de Scorsese”, a ajouté Breuer.

Connu pour avoir réalisé “Les Affranchis”, “Taxi Driver”, Raging Bull” et “Casino”, Scorsese a également eu quelques bombes au box-office au fil des ans malgré les éloges de la critique derrière son nom.

Quoi qu’il en soit, Leo et Marty se sont à nouveau associés deux ans plus tard pour “The Aviator”, où DiCaprio a joué le rôle du passionné d’aviation excentrique et aisé, Howard Hughes. Le film a rapporté 214 millions de dollars sur un budget de 110 millions de dollars et a été nominé pour 11 Oscars, Cate Blanchett remportant l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de Katharine Hepburn.

“C’est intéressant, parce que je fais ça depuis que j’ai 13 ans”, a déclaré DiCaprio à IndieWire en 2014. “Je suis sur le point d’avoir 40 ans, et je repense à certaines des choses que j’ai pu faire, et à le centre de tout cela est cette incroyable collaboration accidentelle que j’ai eu avec Marty.”

En 2006, Scorsese et DiCaprio se sont associés pour le thriller policier “The Departed”, qui mettait également en vedette Mark Wahlberg, Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen et Alec Baldwin, et a été produit par Brad Pitt.

Gagner près de 300 millions de dollars au box-office était impressionnant, mais le film de foule a également marqué le premier Oscar de Scorsese pour “Meilleur réalisateur” après sept nominations précédentes. Il a reçu l’Oscar des amis de longue date George Lucas, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg.

DiCaprio et Scorsese se sont associés pour le thriller psychologique “Shutter Island” de Paramount Pictures en 2010, rapportant un total de 294 millions de dollars sur un budget de 80 millions de dollars, malgré des critiques très mitigées de la part des critiques de cinéma et des fans.

Mais tout a été pardonné en 2013 avec “Le Loup de Wall Street”.

Le récit biographique mettait en vedette DiCaprio dans le rôle de Jordan Belfort, un agent de change à New York qui a contrecarré les fonctionnaires fédéraux alors qu’il acheminait des fonds par le biais de fausses entreprises et d’entreprises corrompues à Wall Street, pour voir sa vie fictive prendre fin lorsque les autorités ont découvert l’arnaque.

Le film de 180 minutes mettait également en vedette Margot Robbie, Jonah Hill, Rob Reiner, Matthew McConaughey et Jon Favreau, et est devenu la plus grosse sortie de Scorsese à ce jour, gagnant près de 400 millions de dollars dans le monde.

Alors que DiCaprio, Hill et Scorsese étaient tous nominés pour les Oscars, le film a été rayé aux Oscars et DiCaprio a perdu le meilleur acteur au profit de McConaughey dans “Dallas Buyers Club”. Cependant, Leo a remporté un Golden Globe du meilleur acteur.

“Vous êtes un preneur de risques et un visionnaire, et au fil de l’histoire du cinéma, vous serez considéré comme l’un des grands artistes de notre temps”, a-t-il déclaré à Scorsese en acceptant le Globe. “Merci pour votre mentorat, et merci de m’avoir encouragé à prendre des risques sur ce film.”

Lorsque DiCaprio a finalement reçu l’Oscar du meilleur acteur en 2016 pour son rôle dans “The Revenant”, il s’est assuré de remercier à nouveau son ami réalisateur.

“Je dois remercier tout le monde dès le début de ma carrière”, a-t-il déclaré au public. “M. Caton-Jones pour m’avoir choisi pour mon premier film. M. Scorsese pour m’avoir tant appris sur l’art cinématographique.”

DiCaprio ne tient pas sa relation avec Scorsese pour acquise.

“Il m’est difficile d’articuler ou de mettre en mots tout ce que j’ai appris de lui”, a déclaré DiCaprio à IndieWire. “Ces moments clés, il est même difficile d’y réfléchir parce que vous devez en quelque sorte prendre une pause et regarder en arrière et réaliser tout ce que vous avez réellement appris.”

“J’ai énormément grandi en tant qu’acteur juste pour être dans ces moments avec lui, où il me donne les bons conseils.”

Scorsese était tout aussi reconnaissant envers DiCaprio lorsqu’il a déclaré à THR en 2013 : « Travailler ensemble a ravivé mon enthousiasme pour faire des photos.

Alors que Breuer spéculait, “De Niro faisant une suggestion à Scorsese est un élément utile de la tradition hollywoodienne”, il a ajouté qu’il fallait plus qu’une simple réunion des esprits pour que la magie du cinéma se produise.

“Ce n’est pas que De Niro n’aurait pas pu faire cette suggestion à Scorsese”, a-t-il dit à propos de cette conversation fatidique il y a des années qui a déclenché la relation, “c’est juste qu’il y a plus que ça.”