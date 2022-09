Buzz est que Leonardo DiCaprio et le mannequin Gigi Hadid pourraient bien être le nouveau couple en ville. Cela survient des semaines après que Leonardo DiCaprio se soit séparé de sa petite amie, Camila Morrone. Page Six a rapporté que les deux ont passé beaucoup de temps avec leur groupe d’amis communs. C’est devenu un sujet d’humour sur les réseaux sociaux, car Gigi Hadid a 27 ans contrairement au numéro 25 dont on parle beaucoup. D’autre part, le magazine People a déclaré que Leonardo DiCaprio poursuit définitivement le magnifique top model, Gigi Hadid. Il semble qu’elle ne veuille pas s’impliquer de manière romantique. Mais ils traînent avec des amis en remorque.

Gigi Hadid était avec Zayn Malik depuis longtemps. Le couple séparé est parent d’une petite fille, Khai. Le couple avait été intermittent pendant longtemps dans leur relation. Il semblerait que Gigi Hadid et Zayn Malik se soient séparés après que ce dernier ait eu une altercation avec sa mère, Yolanda Hadid. Selon certaines rumeurs, Leonardo DiCaprio verrait le mannequin Maria Beregova après avoir passé du temps avec lui à St Tropez au mois de juillet. Gigi Hadid est l’un des top modèles du globe. Il semble qu’elle veuille prendre son temps et ralentir plutôt que de se lancer dans une liaison avec la star d’Inception.

Les fans du chanteur des One Direction Zayn Malik ne sont pas impressionnés par cette nouvelle. Ils ont blâmé Yolanda pour la séparation du couple. Jetez un œil aux réactions sur Twitter ci-dessous…

Enfin Gigi Hadid sort avec quelqu’un de plus populaire qu’elle… ou en fait… quelqu’un connu en dehors des adolescentes urbaines d’Asie du Sud aussi. #Zayn Malik https://t.co/rOi0Ep0DQF $ayar (@sureitisclear) 14 septembre 2022

Gigi Hadid devient la petite amie de Leonardo Tout le monde à Zayn Malik : pic.twitter.com/DtXxXf4gYL Shikhar Sagar (@crazy__shikhu) 14 septembre 2022

tu n’as jamais mérité LE ZAYN MALIK en premier lieu @GiGiHadid https://t.co/w9qgXBxSYu alisha. (@mostlysleeepin) 14 septembre 2022

Gigi Hadid est tellement putain de lmao pas sérieux ???? elle t’a laissé Zayn Malik pour #ce homme???????????? comme est-ce que ça a même du sens ?????? pic.twitter.com/E6logueY5G ? (@ShaEun97) 14 septembre 2022

La sœur de Zayn Malik, Walihya, avait posté un tweet énigmatique après la rupture de Gigi Hadid. Leonardo DiCaprio a maintenant 47 ans. Il est l’un des plus vieux célibataires d’Hollywood. Voyons ce qui se passe avant…