Leonardo DiCaprio et Ashton Kutcher dirigent des stars sautant sur le wagon de l’IA avec des investissements annoncés d’un million de dollars

Avec de gros comptes bancaires, les célébrités ont commencé à investir de l’argent dans des entreprises utilisant l’intelligence artificielle, principalement des startups.

Au cours des dernières années, l’acteur « Le Loup de Wall Street » Leonardo DiCaprio et « Iron Man » lui-même, Robert Downey Jr., auraient tous deux investi des millions, avec leurs sociétés de capital-risque respectives, dans des sociétés d’IA conçues pour avoir un impact sur l’environnement. .

D’autres stars, dont Ashton Kutcher et le chanteur et rappeur des Black Eyed Peas will.i.am., explorent également le monde de l’IA, quelque chose que Kutcher croit profondément lié à un avenir prospère.

Ashton Kutcher

L’AI A KEANU REEVES, HARRISON FORD, L’EX-AMIE D’ELON MUSK GRIMES À VENDRE SUR SON UTILISATION

Pendant plusieurs années, Kutcher s’est éloigné du théâtre et s’est tourné vers la scène du capital-risque, faisant sensation avec sa société Sound Ventures.

L’entreprise compte déjà trois sociétés de technologie artificielle sous son égide : OpenAI, Anthropic et Stability.ai.

Le mois dernier, Kutcher et Sound Ventures ont levé 243 millions de dollars en seulement cinq semaines avec l’intention d’investir dans davantage de startups d’IA.

« Quand on a vu [Chat]lancement GPT, nous avons réalisé que c’était une percée absolue « , a déclaré Kutcher à Bloomberg à propos de la technologie.

« Si vous étiez une entreprise commerciale il y a 10 ans et que vous n’adoptiez pas le commerce électronique, vous n’êtes probablement plus en affaires. Et je crois fermement que si vous êtes une entreprise aujourd’hui et que vous n’adoptez pas les changements qui ont lieu avec l’IA, tu vas être en retard, et tu vas avoir du mal à rattraper », a-t-il admis.

« Cela va changer les affaires pour toujours, et nous devons l’adopter car, en ce moment, cette IA peut être utilisée pour améliorer l’humanité », a expliqué Kutcher. « Je le considère en fait comme un jeu d’équité et d’inclusion où, vous savez, alors que nous banalisons des choses comme les conseils juridiques, les conseils médicaux et l’éducation, et personnalisons ces choses… jusqu’au consommateur individuel… tout d’un coup, des gens qui peuvent ‘ t obtenir un médecin au téléphone ou ne peut pas obtenir un avocat au téléphone ou ne peut pas obtenir un pédiatre au téléphone … ils vont avoir accès à ces services … et accès à ces services à un prix abordable.

Malgré son enthousiasme pour l’expansion de l’IA, Kutcher pense que l’IA doit être réglementée.

« Je ne pense pas que quiconque veuille que ce soit un marché sans entraves », a-t-il déclaré, notant qu’il existe des problèmes liés à la désinformation, à la confidentialité des données, au traçage des données et aux biais avec l’IA.

« Je pense que les entreprises qui élaborent cette réglementation reconnaissent qu’elles sont nécessaires », a-t-il ajouté à propos de ses perspectives optimistes.

Leonardo DiCaprio

En plus d’agir, DiCaprio est connu pour son vaste travail environnemental.

L’homme de 48 ans est le conseiller stratégique de Regeneration VC, un fonds qui a récemment investi 1,6 million de dollars dans une société de recyclage d’IA appelée Greyparrot en février après la chute d’un investisseur.

Selon son site Web, Greyparrot utilise « des systèmes de vision par ordinateur IA de pointe déployés dans le monde entier dans les installations de tri » pour « surveiller et trier d’importants flux de déchets à grande échelle ».

RÉACTIONS MIXTES AU DISCOURS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DU LAURÉAT DES OSCARS LEONARDO DICAPRIO

Cela donne aux « gestionnaires de déchets, aux producteurs et aux régulateurs les informations dont ils ont besoin pour renforcer les taux de recyclage et introduire la responsabilité dans la chaîne de valeur des déchets ».

DiCaprio a été franc sur ses préoccupations pour l’environnement dans le passé, créant la Fondation Leonardo DiCaprio en 1998 pour lutter contre le changement climatique.

Robert Downey Jr.

La Footprint Coalition est le fonds de capital-risque de Downey Jr., qu’il a lancé lors d’une conférence sur l’IA organisée par Amazon en 2019.

Semblable à DiCaprio, l’organisation a été créée pour améliorer l’environnement grâce à la technologie.

Downey a partagé à l’époque que l’IA lui donnait de l’espoir, surtout à une époque où il était profondément préoccupé par le monde.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’ai ce sentiment tranquille de crise », a-t-il déclaré lors de la conférence, faisant référence à ses propres contributions à la crise climatique, par Variété. « Je suis un colosse cauchemardesque de l’empreinte carbone d’un seul homme. »

En 2021, les choses ont bougé, avec ClimateAI clôturant son premier cycle de financement de série A, levant 12 millions de dollars auprès de plusieurs groupes, dont la Footprint Coalition de Downey Jr.

Selon son site Web, ClimateAI « a construit la première plateforme de résilience climatique, pionnière dans l’application de l’intelligence artificielle pour atténuer l’impact du changement climatique et découvrir de nouvelles opportunités qui pourraient en résulter ».

William

En 2013, l’artiste des Black Eyed Peas will.i.am a fondé i.am+, une entreprise technologique dont la mission est de « créer des succès technologiques qui créent un effet d’entraînement dans la culture pop », selon son site Web. L’intention est « de créer une communauté de créatifs et de codeurs et de croire que grâce à la musique et à la technologie comme première étape, nous pouvons inaugurer une nouvelle ère puissante basée sur l’IA ».

C’est exactement ce que will.i.am a fait en 2018 avec le lancement d’Omega, décrit comme une « plate-forme conçue pour être contextuelle et proactive, fournissant aux entreprises les outils nécessaires pour développer des expériences de conversation de type humain. La plate-forme Omega est une infrastructure, un appareil et est indépendant du canal, offrant de la voix, du texte et des expériences client riches et accessibles », utilisant l’IA.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’architecture Omega vous permet de faire des choses pour les consommateurs qui soulagent vraiment certains des points faibles que nous n’articulons pas vraiment parce que nous sommes juste, nous nous sommes conformés aux points faibles, et c’est normal maintenant », will.i .am expliquait à l’époque à Yahoo Finance.

Fox News Digital a contacté will.i.am, Ashton Kutcher, Robert Downey Jr. et les représentants de Leonardo DiCaprio pour commentaires.