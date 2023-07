Leonardo DiCaprio apporte des bourses d’études et un programme d’éducation climatique à son ancienne école primaire en Californie

Leonardo DiCaprio financera des bourses et un programme d’éducation climatique à l’école élémentaire de l’UCLA où il était autrefois lui-même étudiant boursier, ont annoncé mardi l’acteur et l’université.

Le fonds de bourses d’études Leonardo DiCaprio et le programme d’éducation à la justice climatique devraient commencer au cours de la prochaine année scolaire à l’UCLA Lab School.

« J’ai eu la chance de fréquenter la Lab School grâce aux généreuses contributions des donateurs de l’UCLA, et mon expérience a profondément transformé ma vision du monde », a déclaré DiCaprio dans un communiqué à l’Associated Press. « Je suis fier d’avoir la chance de transmettre mon expérience à ceux qui pourraient autrement manquer cette opportunité, et d’aider à créer un programme qui aidera à guider la prochaine génération de guerriers du climat. »

L’école vise à fournir des techniques pédagogiques innovantes à ses élèves – dont l’âge varie de 4 à 12 ans – que des enseignants extérieurs peuvent venir étudier.

Le fonds de bourses d’études de DiCaprio accordera à ses étudiants qui en ont besoin une aide financière, qu’il a obtenue lorsqu’il était enfant lorsqu’il est allé à l’école dans les années 1980, et aidera l’école à maintenir la diversité qu’elle recherche. Environ 40% de ses étudiants ont besoin d’une aide financière.

« Ce fonds de bourses permettra à de nombreux enfants d’accéder à l’UCLA Lab School, tout comme Leo l’avait fait », a déclaré le Dr Eric Esrailian, professeur au département des sciences de la santé de l’UCLA et ami de longue date de DiCaprio.

Le nouveau programme d’éducation climatique distinct cherchera à enseigner aux élèves de la maternelle à la sixième année la science derrière le changement climatique et la politique et le leadership nécessaires pour y faire face. L’école a cherché à utiliser son emplacement, à côté d’un ruisseau au milieu des séquoias sur le campus de l’université de Los Angeles, pour devenir un site pratique d’enseignement environnemental.

DiCaprio, 48 ans, est depuis longtemps un ardent défenseur de la lutte contre la crise climatique.

Esrailian a déclaré que le programme « positionnera les enfants – à la fois à l’école de laboratoire et au-delà – pour une vie plus durable et plus saine pour eux-mêmes et pour notre planète ».

Le montant des dons derrière les programmes n’a pas été rendu public, mais les responsables ont déclaré que des générations d’étudiants en seraient les bénéficiaires.

« Elargir l’accès à une éducation de haute qualité et aider les jeunes à reconnaître la nécessité de protéger notre planète sont des objectifs essentiels pour notre institution », a déclaré le chancelier de l’UCLA, Gene Block, dans un communiqué.

DiCaprio, la star oscarisée de « Titanic », « Once Upon a Time in Hollywood », « The Revenant » et « The Departed », apparaîtra ensuite dans » Killers of the Flower Moon « , réalisé par son collaborateur fréquent Martin Scorsese .