Leonardo Di Caprio ne sort pas avec Eden Polani et nous avons des détails – Hollywood Life

Crédit d’image : ALEXJR / BACKGRID

Ce n’est pas une relation amoureuse. Bien qu’ils soient photographiés assis l’un à côté de l’autre lors de la soirée de sortie de l’EP de Ébène Riley le 1er février, HollywoodLa Vie a appris EXCLUSIVEMENT que l’acteur du Titanic Leonardo DiCapriomannequin de 48 et 19 ans Eden Polani ne sortent pas ensemble. Les spéculations selon lesquelles l’acteur emblématique et le superbe mannequin israélien étaient un élément ont commencé presque immédiatement après l’apparition – et ce ne serait pas exagéré, car Leo est connu à ce jour avec une série de mannequins beaucoup plus jeunes. Il a également été vu en train de faire la fête avec une foule d’entre eux sur un yacht à Saint-Barth le soir du Nouvel An.

Plus à propos Leonardo DiCaprio

Et puis il y avait la question d’une romance potentielle avec le mannequin (et maman d’un enfant) Gigi Hadid, 27 ans. Le duo a été vu traîner ensemble pendant les dernières semaines de 2022. Cependant, une source nous a révélé en décembre que tout était décontracté entre eux. “Leo est célibataire”, a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT pour le reportage. “Rien n’a changé avec gigi. Ils se voient avec désinvolture mais il n’y a rien de sérieux entre eux.

De plus, selon une autre source dans des commentaires séparés, Gigi n’était absolument pas dérangé par le fait qu’il traîne avec le modèle Victoria Lama, 23 ans, à l’époque. “gigi sait que Leo et Victoria étaient sortis avec un groupe d’amis, ce qui, bien sûr, lui convient parfaitement », a déclaré le copain. “Bien que ce ne soit pas une sortie romantique, gigi n’a pas d’opinion d’une manière ou d’une autre même si Leo décide qu’il veut sortir avec d’autres personnes. Elle et Leo n’ont jamais eu de relation sérieuse au départ, et ils n’avaient aucun engagement l’un envers l’autre.

Léonard précédemment daté Camille Morrone, 25 ans, mais le couple s’est séparé en août 2022. Ils étaient liés depuis mars 2018, lorsqu’ils ont été vus se prélasser à West Hollywood. Gigi s’est séparé de l’ancienne star de One Direction Zayn Malik en octobre 2021 après une relation intermittente qui a commencé en 2015. Ils ont accueilli une fille Khaïmaintenant 2, en septembre 2020.

