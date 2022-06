Leonardo Del Vecchio : le milliardaire italien et propriétaire de Ray-Ban est décédé

Leonardo Del Vecchio, président du fabricant de lunettes EssilorLuxottica (ESLOF) et l’un des hommes d’affaires les plus riches d’Italie, est décédé à l’âge de 87 ans, a annoncé lundi sa société.

“EssilorLuxottica annonce aujourd’hui avec tristesse le décès de son président”, a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant que le conseil d’administration se réunirait pour “déterminer les prochaines étapes”.

Del Vecchio est passé d’une enfance dans un orphelinat à amasser une fortune de dizaines de milliards d’euros dans l’une des histoires les plus célèbres de la crise économique de l’après-guerre en Italie.

“Leonardo Del Vecchio était un grand Italien. Son histoire, de l’orphelinat à la direction d’un empire commercial, ressemble à une histoire d’un autre temps. Mais c’est un exemple pour aujourd’hui et demain. RIP », a déclaré le commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni sur Twitter.

L’homme d’affaires italien a fondé Luxottica en 1961 et a créé une société qui possédait la marque Ray-Ban et a uni ses forces avec le français Essilor dans une fusion majeure en 2018.

Il est resté président exécutif d’EssilorLuxottica jusqu’en décembre 2020, date à laquelle il a confié la direction quotidienne de l’entreprise au directeur général Francesco Milleri. Il avait personnellement soutenu Milleri à la tête du géant franco-italien de la lunetterie lors de la création du groupe fusionné.

L’influence de Del Vecchio s’est étendue au-delà de sa propre entreprise et à la fin de 2021, il était le deuxième homme le plus riche d’Italie derrière Giovanni Ferrero du groupe de fabrication de Nutella, selon Forbes.

Sa holding Delfin est le principal actionnaire du groupe italien de services financiers Mediobanca et détient une participation d’un peu moins de 10% dans le plus grand assureur italien Generali. Il détient également environ 7% de la société immobilière Covivio, cotée à la fois à Paris et à Milan.

“Avec la disparition de Del Vecchio, Milan perd l’une des figures les plus emblématiques de son histoire récente”, a déclaré le maire de Milan Giuseppe Sala sur Twitter.

Les actions de Mediobanca ont baissé de plus de 4% après les rapports, Generali a baissé de près de 2,5% tandis qu’EssilorLuxottica – dans laquelle Delfin détient une participation majoritaire de 32% – est restée inchangée à un peu moins de 148 euros par action.