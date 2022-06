Leonardo Del Vecchio, fondateur des lunettes Luxottica, décède à 87 ans

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Leonardo Del Vecchio, un entrepreneur italien qui a grandi dans un orphelinat et a amassé une fortune de plusieurs milliards de dollars en tant que fondateur et président de Luxottica, l’un des plus grands fabricants de lunettes au monde, est décédé le 27 juin dans un hôpital de Milan. Il avait 87 ans. Sa mort a été annoncé par sa société, aujourd’hui connue sous le nom d’EssilorLuxottica, et a été largement rapporté dans les médias italiens. La cause n’était pas immédiatement disponible.

M. Del Vecchio a fondé son entreprise dans les années 1960 et a développé ses activités grâce à des acquisitions pour inclure les marques Ray-Ban et Oakley, ainsi que les chaînes LensCrafters, Pearle Vision et Sunglass Hut. Luxottica a fabriqué des montures pour des lignes de luxe telles que Giorgio Armani, Chanel, Prada et Bulgari, ainsi que la production de ses propres modèles.

Au moment de sa mort, M. Del Vecchio se classait 52 sur le Forbes liste des milliardaires du mondeavec une valeur nette que le magazine estimé à 27,3 milliards de dollars.

En Italie, sa richesse l’a placé sur une orbite avec Silvio Berlusconi, le magnat des médias et ancien Premier ministre, et feu Giovanni Agnelli, le patron de la société automobile Fiat. Mais M. Del Vecchio a cultivé une présence plus calme alors qu’il construisait son empire à partir de rien.

M. Del Vecchio n’a jamais connu son père, un vendeur de produits frais décédé avant sa naissance. Incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et sœurs au milieu des privations de la Seconde Guerre mondiale, sa mère l’a placé dans un orphelinat à l’âge de 7 ans. Il est allé travailler à 14 ans, se coupant une partie d’un doigt dans un accident du travail.

M. Del Vecchio a ouvert sa première usine à Agordo, une petite ville nichée dans les Dolomites du nord de l’Italie où il avait obtenu des terres gratuites grâce à un programme visant à stimuler l’économie de la région.

Au fil des ans, M. Del Vecchio a transformé son entreprise, Luxottica, en un géant qui a fabriqué une part importante de toutes les montures de lunettes portées dans le monde. Au moment de sa mort, Forbes décrit Luxotticaqui a fusionné en 2017 avec le fabricant français de verres Essilor dans le cadre d’un accord de 49 milliards de dollars, en tant que «plus grand producteur et détaillant mondial de lunettes de soleil et de lunettes de vue».

Au cœur du succès de M. Del Vecchio, il y avait sa perspicacité selon laquelle les lunettes ne doivent pas être simplement une aide à la vue perchée sur le nez. Ils pouvaient également être l’expression d’un style personnel, un achat qui reflétait autant une préférence de mode qu’une prescription médicale.

M. Del Vecchio a démissionné de la direction quotidienne en 2004, mais est revenu à la tête de l’entreprise 10 ans plus tard au milieu de troubles dans les rangs de la direction. À propos du directeur général sortant Andrea Guerra, a rapporté The Economist, M. Del Vecchio a déclaré que sa stratégie avait « divergé » de la sienne.

M. Del Vecchio avait plus de 80 ans lorsqu’il a finalisé l’accord avec Essilor. En 2019, il a payé plus de 6 milliards de dollars à un concurrent néerlandais, GrandVision, pour former ce Forbes décrit à l’époque comme “la plus grande marque de lunettes au monde”.

M. Del Vecchio est né le 22 mai 1935 à Milan, où ses parents avaient émigré de la région méridionale des Pouilles. Bien que réticent sur sa vie personnelle, il parlait parfois de son expérience à l’orphelinat et de la façon dont elle l’avait marqué.

“Pendant des années, mon déjeuner était à base de chou bouilli”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “Son odeur me rappelle le grand effort, le rêve que j’avais de faire quelque chose qui m’appartenait, même si petit, mais où je pourrais mettre à profit mes idées et mes capacités.”

Dès son plus jeune âge, il a compris la valeur du travail, quelle qu’en soit la forme, dire à Forbes que s’il avait commencé sa vie en tant que vendeur de fruits, il aurait été “passionné par les fruits”. En l’occurrence, il a trouvé un apprentissage dans une usine qui fabriquait des moules pour des marchandises, notamment des montures de lunettes.

La région du nord de l’Italie où M. Del Vecchio a établi son entreprise avait une histoire séculaire de production de lunettes. En plus de transformer l’industrie en une industrie de la haute couture, il l’a amenée sur le marché international, inscrivant Luxottica à la Bourse de New York en 1990. Son achat de LensCrafters en 1995, selon Forbesa été la « première prise de contrôle hostile importante d’une société américaine par une entreprise italienne ».

M. Del Vecchio s’est marié trois fois, dont deux fois avec sa seconde épouse, Nicoletta Zampillo, selon les médias italiens.

Avec sa première femme, Luciana Nervo, il a eu un fils, Claudio, qui est l’ancien directeur général du détaillant de vêtements Brooks Brothers, et deux filles, Marisa et Paola. Avec Zampillo, il a eu un fils, Leonardo Maria. Il a eu deux autres fils, Luca et Clemente, avec une compagne, Sabina Grossi. Une liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

M. Del Vecchio doit en grande partie son succès à l’intensité de concentration qu’il a maintenue depuis ses premiers jours comme apprenti en usine jusqu’à la fin de sa carrière.