Leonardo Bonucci va porter plainte contre la Juventus pour son départ

Le défenseur italien Leonardo Bonucci a déclaré qu’il intenterait une action en justice contre l’ancien club de la Juventus après qu’une dispute avec le manager Massimiliano Allegri ait conduit à sa récente sortie du club.

Bonucci, 36 ans, qui a passé 12 ans à Turin sur deux périodes, a été exclu de l’équipe d’Allegri pour la tournée de pré-saison aux États-Unis et les matchs amicaux à domicile avant leur premier match de Serie A le 20 août.

Il a accepté de résilier son contrat avec la Juve pour faciliter le passage à l’Union Berlin de Bundesliga, avec qui il a signé pour un an à la date limite.

« J’ai décidé, après de grandes souffrances, de suivre la voie d’un procès contre la Juventus », a déclaré Bonucci à Sport Mediaset dans une interview publiée jeudi.

« Mes droits stipulaient que j’aurais dû m’entraîner avec l’équipe quel que soit le choix technique et être mis en mesure de pouvoir physiquement jouer la saison suivante.

« Cela ne m’a pas été accordé, je ne m’entraînais plus avec l’équipe. Je me sentais vidé de tout, humilié, je ne pouvais pas faire ce que j’aime le plus. »

Leonardo Bonucci ne faisait pas partie de la première équipe italienne de Luciano Spalletti. Claudio Villa/Getty Images

Bonucci a déclaré qu’il n’éprouvait aucun remords envers son ancien club et qu’il ne cherchait pas non plus de récompense financière, et que s’il gagnait la bataille juridique, il reverserait tous les bénéfices à une œuvre caritative.

« Je n’ai rien contre la Juventus. La Juventus, ce sont les supporters, l’équipe, mes anciens coéquipiers », a déclaré Bonucci.

« Je poursuis cette cause parce que ceux qui étaient censés me laisser terminer ma carrière à la Juventus de manière respectueuse et digne ne l’ont pas fait. »

Bonucci avait annoncé en mai de cette année qu’il prendrait sa retraite du football en juin 2024 après l’expiration prévue de son contrat avec la Juventus.

Ayant été écarté de l’entraînement pendant une période prolongée, Bonucci n’a pas été appelé pour l’Italie ce mois-ci par le nouveau manager Luciano Spalletti, qui avait informé le défenseur de sa décision en privé avant de rendre sa liste officielle.

« Je veux continuer à jouer et à troubler Spalletti pour l’équipe nationale », a déclaré Bonucci.

« Son coup de téléphone pour me dire qu’il ne m’appellerait pas pour ces derniers matchs…, c’est un geste que j’ai beaucoup apprécié, ça montre sa profondeur humaine, sa sincérité.

« N’ayant pas eu une bonne pré-saison, il n’a pas pu m’appeler pour les Azzurri. Je m’y attendais, je ne suis pas idiot. Mais je sens le maillot de l’équipe nationale sur ma peau comme celui de la Juventus. Je ferai tout ce que je peux. je peux le porter. »

Bonucci a ajouté qu’il espérait revenir un jour à la Juventus en tant qu’entraîneur.

« Quand je décide de commencer à entraîner, j’ai bien en tête mon parcours », a-t-il déclaré.

« La Juventus, quand je serai entraîneur, ne sera sûrement pas celle d’aujourd’hui et peut-être y aura-t-il un moyen, un jour, de réembrasser les supporters, de les saluer et de leur faire comprendre à quel point la Juventus était importante pour moi. celui d’aujourd’hui, je ne pense pas qu’il soit le mien.

La Juventus n’a pas pu être contactée dans l’immédiat pour commenter.