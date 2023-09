Leonardo Bonucci quitte la Juventus et rejoint l’Union Berlin avec un transfert gratuit

Dans une tournure d’événements sans précédent, l’Union Berlin de Bundesliga a recruté le capitaine italien Leonardo Bonucci de la Juventus, a annoncé vendredi le club de Bundesliga.

« À l’Union, j’ai l’opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau et de soutenir l’équipe dans son parcours dans trois compétitions exigeantes grâce à mon expérience », a déclaré Bonucci dans un communiqué publié par le club.

« J’attends avec impatience cette nouvelle station dans ma carrière. »

Il n’y a rien d’autre à dire que… Mesdames et messieurs. C’est le légendaire… Leonardo Bonucci. (Wow)https://t.co/nWPqgnl0S5 — 1. FC Union Berlin (anglais) (@fcunion_en) 1er septembre 2023

Arrivé dans la capitale allemande avec un transfert gratuit, apparemment pour un an, le défenseur central aidera l’Union dans sa préparation pour sa première campagne en Ligue des champions.

Le défenseur compte 84 sélections en Ligue des champions et a disputé les finales de 2015 et 2017, que la Juventus a perdues respectivement contre Barcelone et le Real Madrid.

« Avec Leonardo, nous recrutons un joueur avec beaucoup d’expérience », a déclaré le directeur sportif Oliver Ruhnert.

« Il a prouvé ses qualités depuis de nombreuses années tant au niveau national qu’international.

« Nous sommes convaincus qu’avec sa mentalité et sa flexibilité, il élargira nos possibilités en défense et nous élèvera encore une fois à un autre niveau. »

Bonucci a marqué huit buts lors de ses 121 apparitions pour l’Italie, menant les Azzurri au titre de l’Euro 2021.

Nommé footballeur italien de l’année 2016, Bonucci a remporté neuf titres de Serie A – huit avec la Juventus et un en 2005-06 avec l’Inter Milan.

Promu pour la première fois en 2019, l’Union a amélioré sa position finale en championnat chaque saison, culminant avec la quatrième place de l’année dernière, ce qui lui a valu une place en Ligue des champions.

La signature de Bonucci est l’un des nombreux nouveaux ajouts impressionnants à l’équipe de l’Union cet été, notamment les représentants allemands Robin Gosens et Kevin Volland.

L’Union a également recruté le milieu de terrain Lucas Tousart du voisin Hertha Berlin, a rendu permanent l’accord de prêt de Diogo Leite et a fait appel à David Datro Fofana et Brendan Aaronson de la Premier League pour des accords de prêt.

Bonucci pourrait jouer dès dimanche lors du match à domicile de l’Union contre le RB Leipzig.

