Leonardo Bonucci : le chant « Le retour du football à la maison » a motivé l’Italie à remporter l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Leonardo Bonucci a déclaré que l’Italie avait été incitée à remporter l’Euro 2020 par les supporters anglais insistant sur le fait que le football revenait à la maison.

Bonucci a joué un rôle de premier plan dans le succès des Azzuri à Wembley, annulant le premier but de Luke Shaw en seconde période, puis convertissant un penalty lors de la fusillade que son équipe a remporté 3-2.

C’était une nuit de gloire opportune pour le joueur de 34 ans, qui a battu le record de son pays pour le plus grand nombre d’apparitions en Championnat d’Europe avec 18 et cela a causé plus de chagrin pour l’Angleterre, dont 55 ans d’attente pour une victoire dans un tournoi majeur se poursuit .

On s’attendait à ce que l’équipe de Gareth Southgate gagne, alors que leur célèbre hymne Three Lions a résonné dans tout le pays après leur victoire en demi-finale contre le Danemark mercredi.

Image:

L’Italien Leonardo Bonucci célèbre après avoir égalisé contre l’Angleterre



Mais Bonucci a déclaré que cela avait motivé son équipe.

« Absolument. Nous l’avons entendu jour après jour depuis mercredi soir depuis le match contre le Danemark que la coupe reviendrait à Londres », a-t-il déclaré.

« Désolé pour eux, mais en fait, la coupe prendra un bon vol vers Rome et ainsi les Italiens du monde entier pourront savourer cette compétition.

« C’est pour tout le monde, nous avons dit dès le premier jour que c’était pour eux et pour nous. »

Cette victoire prolonge la série d’invincibilités de l’Italie à 34 matchs, remontant à son échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Bonucci dit que l’avenir de l’équipe sous Roberto Mancini est bon.

« Cette victoire prouve vraiment qu’une fois que vous êtes allé jusqu’au bout, tout ce que vous avez à faire est d’essayer de vous donner un coup de pouce pour revenir au sommet », a-t-il ajouté.

« Vous devez le vouloir plus que toute autre chose, c’est une renaissance pour le football italien, et je suis sûr que cette équipe et ce grand entraîneur feront beaucoup de gros titres à l’avenir.

« Nous avons cru dès le premier jour lorsque nous nous sommes tous réunis, il y avait un sentiment différent dans l’air et c’est arrivé.

« Nous ne nous sommes jamais fatigués d’être ensemble ou de passer du temps ensemble, nous avions ce désir ardent de rester ensemble et c’est incroyable. »

Image:

Roberto Mancini et ses joueurs célèbrent après avoir remporté la finale de l’Euro 2020 aux tirs au but



L’entraîneur gagnant Mancini a perdu les mots

L’entraîneur-chef italien Roberto Mancini a ajouté un autre trophée à son cabinet, complétant un revirement sensationnel de l’équipe nationale, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde il y a trois ans.

« C’était même impossible d’envisager cela à un moment donné, mais les gars étaient tout simplement incroyables. Je n’ai pas de mots pour eux, c’est un groupe merveilleux. C’était un match difficile rendu beaucoup plus difficile après leur premier but. En dehors de cela début de période, nous avons dominé le match.

« Nous sommes ravis pour les gens et le public italien car ils le méritent vraiment après une période difficile. C’est une grande joie pour nous.

« Gagner le Championnat d’Europe pour la première fois depuis 1968 et remporter le trophée, je pense que c’est quelque chose d’incroyable.

« C’était (pleurer) l’émotion qui se produit après avoir réalisé quelque chose d’incroyable. C’était l’émotion de voir les gars célébrer et les fans dans les gradins.

« En voyant tout ce que nous avons réussi à créer, tout le travail acharné que nous avons fait au cours des trois dernières années, mais plus particulièrement les 50 derniers jours qui ont été très durs.

« C’est le fait que nous avons pu forger cet esprit d’équipe au cours des 50 derniers jours, ils ont vraiment créé quelque chose qui ne pourra jamais être séparé à l’avenir. Ils seront toujours synonymes de ce triomphe.

« Il faut avoir un peu de chance aux tirs au but. Je suis un peu désolé pour l’Angleterre, car ils ont également eu un excellent tournoi. L’équipe a beaucoup grandi et je pense que nous pouvons encore nous améliorer. Nous sommes très heureux pour tous les Italiens. Je n’ai pas de mots pour ces gars! »

Comment les autres joueurs italiens ont réagi

capitaine d’Italie Giorgio Chiellini à ITV: « C’était un match difficile, nous avons commencé de la pire des manières, avec l’Angleterre marquant au bout de deux minutes. Les supporters, tout le stade, ont donné leur énergie à l’Angleterre, mais nous étions calmes et puis nous avons commencé à mener le match de 15 minutes et a commencé à jouer.

« Nous avons trouvé les bonnes passes, contrôlé le jeu et c’était le moyen de gagner. C’est un rêve devenu réalité, c’est magique. Nous sommes plus que heureux. »

« Nous [Bonucci and Chiellini] Nous attendions ce moment depuis 2012. Nous étions à un pas, mais nous l’avons poursuivi. Mais nous pensions que nous pouvions le faire. »

gardien de but italien Gianluigi Donnarumma: « Nous avons fait quelque chose d’extraordinaire. Nous sommes heureux. Nous n’avons pas lâché un millimètre. Vous savez tous d’où nous sommes partis. Nous sommes une équipe fantastique et nous le méritons.

« Le but que nous avons encaissé au tout début aurait pu nous aider, mais nous ne sommes pas une équipe qui abandonne. Ce n’était pas facile mais nous avons été spectaculaires, super. Nous avons dominé pendant une grande partie du match. Nous méritons tout cette. »