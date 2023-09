Leonardo Bonucci confirme une action en justice contre l’ancien club de la Juventus après un traitement « humiliant »

Leonardo Bonucci a confirmé qu’il intentait une action en justice contre la Juventus, affirmant que le club de Serie A n’avait pas dit la vérité sur le traitement qu’il avait réservé après qu’il ait été exclu et finalement vendu au cours de l’été.

Le défenseur vétéran Bonucci, qui a remporté de nombreux trophées avec son club et son pays au cours de sa longue carrière, a été écarté par la Juve en pré-saison, manquant la tournée de juillet aux États-Unis et s’entraînant loin de l’équipe première.

Et le joueur de 36 ans a déclaré qu’il avait pris la « décision difficile » de poursuivre en justice le club pour lequel il a joué plus de 500 fois et remporté huit titres de champion pour ce qu’il considère comme un traitement « humiliant ».

⚠️ Leonardo Bonucci va engager une action en justice contre la Juventus. « Manque de conditions de formation adéquates à sa disposition, atteinte à l’image et au caractère professionnel ». Tous les gains seront reversés par Bonucci à l’association caritative Neuroland, qui soutient les familles des enfants hospitalisés à Turin. pic.twitter.com/aTkLQOVU2r -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 septembre 2023

« C’est une décision qui a mis du temps à venir et qui est due au fait que j’ai lu et entendu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies », a déclaré Bonucci dans une interview accordée à Mediaset publiée jeudi.

Bonucci, qui a signé pour l’Union Berlin le mois dernier, affirme qu’on ne lui a dit qu’à la mi-juillet qu’il ne faisait plus partie des plans de la Juve, contrairement à la version des événements du club dans laquelle on lui a dit à deux reprises, en octobre de l’année dernière et en février.

« Je n’ai eu aucune discussion avec le club à cette date, ni avec l’entraîneur (Massimiliano Allegri), qui m’a convoqué dans son bureau fin mars… il m’a dit à sa manière que je devais arrêter au fin juin parce que je voulais devenir entraîneur donc je devais accélérer les choses », a ajouté Bonucci.

« Je lui ai dit que je respectais sa décision mais que j’avais l’intention de jouer au moins jusqu’à la fin du Championnat d’Europe l’année prochaine. La conversation s’est terminée là. »

Bonucci affirme que la Juve lui a alors dit après le dernier match à domicile de la saison dernière qu’il serait le cinquième ou le sixième choix pour la campagne à venir, et dit que sa réponse a été « pas de problème ».

Il dit n’avoir ensuite eu aucune nouvelle du club jusqu’à la visite à domicile des directeurs sportifs Giovanni Manna et Cristiano Giuntoli qui lui ont dit que sa « présence dans le vestiaire retenait la Juve ».

« Je revendique simplement mes droits prévus dans la convention collective (du football professionnel)… qui stipule que les joueurs doivent être mis en condition de s’entraîner avec l’équipe, indépendamment de toute décision de sélection, et avoir droit à une préparation physique acceptable pour la prochaine saison. saison », a déclaré Bonucci.

« On ne m’a pas donné ça… On ne m’a pas donné la chance d’aller sur le terrain d’entraînement avec mes propres coéquipiers, de participer à des matchs d’entraînement. Je me suis senti vide et humilié, et je n’ai pas été mis en condition de faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football. »

Bonucci, qui dit qu’il fera don des bénéfices de son action en justice à des œuvres caritatives, a également été exclu de la première équipe italienne de Luciano Spalletti ce mois-ci, perdant son poste de capitaine de l’équipe nationale.

Il était skipper des Azzurri sous l’ancien entraîneur Roberto Mancini après le départ à la retraite de Giorgio Chiellini l’année dernière, et est devenu un héros national en 2021 en tant qu’élément clé de l’équipe qui a remporté le dernier Championnat d’Europe.

Le mois dernier, la Juve a démenti les affirmations du chef du syndicat des joueurs, Umberto Calcagno, selon lesquelles « la dignité de Bonucci était piétinée ».

La Juve a défendu la « légitimité de ses actions envers tous les joueurs enregistrés qui sont reconnus et bénéficient pleinement de tous les droits » convenus dans la convention collective du football.

