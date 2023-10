La date limite des échanges avec la NFL approche.

Mardi à 16 h HE, la fenêtre permettant aux équipes de planifier un échange avec une autre franchise se fermera officiellement. Et alors que la mi-saison de la NFL approche, cela représente l’une des dernières grandes opportunités pour les directeurs généraux et les entraîneurs de faire un ajout substantiel à leur liste – ou de faire le plein de choix au repêchage pour l’année prochaine dans le but de redémarrer.

Ces dernières années, l’échéance a suscité un niveau d’activité accru, avec de grands noms tels que Christian McCaffrey, Bradley Chubb et Roquan Smith qui ont déménagé l’année dernière. Et plusieurs joueurs ont déjà été distribués, dont Kevin Byard, double sécurité All-Pro, passant des Titans du Tennessee aux Eagles de Philadelphie.

Les Giants échangent DL Leonard Williams aux Seahawks

Le premier grand mouvement de la journée est arrivé.

Les Giants de New York prévoient d’échanger l’ailier défensif Leonard Williams aux Seahawks de Seattle en échange d’un choix de deuxième ronde en 2024 et d’un choix de cinquième ronde en 2025, selon Ian Rapoport de NFL Network.

Williams, 29 ans, en est à la dernière année d’un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans. Après avoir décroché 18 sacs en 2020-21 sous la direction de l’ancien coordinateur défensif Patrick Graham, il n’en a enregistré que quatre en une saison et demie sous la direction du coordinateur actuel Wink Martindale. Le bloqueur Dexter Lawrence, quant à lui, est devenu le point central de la défense et a signé un contrat de 90 millions de dollars sur quatre ans cette intersaison.

“Jouer dans différents systèmes affecte définitivement les gars”, a déclaré Williams Le New York Post plus tôt en octobre. « Pat Graham a fait du bon travail en sachant quel type de joueur j’étais et en me mettant dans la bonne position, mais il a aussi joué un peu de favoritisme avec moi d’une certaine manière. J’ai toujours été l’un des gars préférés de PG, alors que dans ce système, Dex a très bien réussi, donc il est l’un des favoris.

« Ce n’est pas mal du tout. C’est une bonne chose. J’aime voir Dex prospérer, et je prendrai ce que j’obtiens et j’en tirerai le meilleur parti.

À 5-2, les Seahawks ont pris la tête de la NFC Ouest. Williams rejoint une ligne défensive qui comprend déjà Dre’Mont Jones, qui a signé un contrat de 51,5 millions de dollars sur trois ans cette intersaison.

Les projets de loi font appel à Leonard Fournette plutôt que de rechercher un échange RB

Après avoir battu les Buccaneers de Tampa Bay jeudi dernier, les Bills de Buffalo ajoutent l’un des anciens partants de l’équipe.

Les Bills recrutent le porteur de ballon Leonard Fournette, a déclaré à Safid Deen de USA TODAY Sports une personne proche du dossier. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car la décision n’était pas encore officielle.

Cette décision met apparemment fin à toute chance à long terme pour Buffalo d’en acquérir un autre avant la date limite.

Fournette devrait rejoindre l’équipe sur l’équipe d’entraînement. Il a récolté 1 191 verges en mêlée la saison dernière pour les Buccaneers, dont un sommet en carrière de 523 verges sur réception. Mais Tampa Bay a choisi de le quitter cette intersaison dans le cadre d’un projet plus vaste.

Fournette pourrait compléter le leader James Cook en tant que défenseur de courte distance et de ligne de but au début.

Les Broncos disent qu’ils ne vendent pas

Sean Payton n’a pas l’intention de faire une vente de feu.

L’entraîneur des Broncos de Denver l’a clairement indiqué lundi, lorsqu’il a déclaré que l’équipe ne cherchait pas à déplacer aucun de ses joueurs.

“Nous ne faisons pas de shopping ouvertement ou même à distance”, a déclaré Payton lors d’une conférence de presse.

Les Broncos avaient été considérés comme une équipe potentielle qui pourrait déplacer certains de ses vétérans, dont le receveur Jerry Jeudy. Mais Denver a remporté ses deux derniers matchs pour passer à 3-5 sur l’année, et la franchise a brisé son dérapage de 16 matchs contre les Chiefs de Kansas City dimanche.

La cible commerciale potentielle, Kendrick Bourne, a déchiré le LCA

Rayez un autre nom de la liste des joueurs potentiels qui pourraient être déplacés.

Le receveur des New England Patriots, Kendrick Bourne, a subi une déchirure du ligament croisé antérieur lors de la défaite de dimanche contre les Dolphins de Miami, a déclaré une personne proche du dossier à Safid Deen de USA TODAY Sports. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car l’équipe n’avait pas encore annoncé l’état de blessure de Bourne.

Bourne, 28 ans, était un nom populaire comme option potentielle si les Patriots décidaient de vendre l’un de leurs joueurs sur des contrats arrivant à expiration. Il mène l’équipe avec 37 attrapés, 406 verges et quatre réceptions de touché.

À 2-6, les Patriots devront déterminer s’ils doivent déplacer l’une de leurs autres pièces, qui pourraient inclure le passeur Josh Uche, la sécurité Kyle Dugger et le plaqueur offensif Trent Brown.

Kyle Shanahan dit que les 49ers ne réagiront pas de manière excessive à un dérapage de trois matchs

Comptez les 49ers de San Francisco parmi les équipes qui avancent l’idée qu’ils ne seront pas acheteurs à la date limite.

Après que San Francisco ait perdu son troisième match consécutif dimanche dans une défaite 31-17 contre les Bengals de Cincinnati, l’entraîneur Kyle Shanahan a déclaré que l’équipe n’apporterait pas de changement majeur à ses plans en matière d’échéances commerciales.

“Non, rien de tout cela ne change quoi que ce soit à la date limite des échanges, à la façon dont nous avons joué aujourd’hui ou à la façon dont nous avons joué ces trois dernières semaines”, a déclaré Shanahan dimanche soir. “Quand vous êtes assis et que vous regardez la cassette, quand elle est diffusée sur le terrain, et je sais ce que ces deux dernières semaines, en particulier, j’ai ressenti, mais je crois que nous avons les réponses dans notre bâtiment.”

Les 49ers ont déjà acquis le passeur Randy Gregory des Broncos de Denver lors d’un échange de choix en fin de ronde.

Tous les regards sont tournés vers Washington pour Montez Sweat et Chase Young

Dans une année qui pourrait manquer de grands noms susceptibles de bouger, les commandants de Washington pourraient avoir deux des personnalités les plus notables qui pourraient être sur le bloc.

Après être tombés à 3-5 dimanche, les Commanders doivent réfléchir à ce qu’ils doivent faire des ailiers défensifs Montez Sweat et Chase Young, qui en sont chacun à leur dernière année de contrat. L’entraîneur des Commanders, Ron Rivera, n’a cependant pas répondu aux questions sur la position de l’équipe concernant la date limite des échanges après la défaite 38-31 contre les Eagles de Philadelphie.

Compte tenu de l’intérêt accru dans toute la ligue pour le renforcement de la course aux passes, il pourrait y avoir un intérêt significatif pour Sweat et Young.

Les Commanders ont déjà répondu à une offre pour Sweat d’un choix de troisième ronde qui pourrait devenir un deuxième si l’équipe qui le reçoit le signe pour une prolongation, Ben Standig de l’Athletic signalé.

Les Falcons d’Atlanta sont l’une des équipes intéressées par Sweat, selon Standig. Atlanta se classe 24e pour le taux de limogeage à 5,56 %, aucun joueur n’en ayant plus de trois cette saison. Sweat en a 6½ en huit matchs. Les Falcons ont également perdu le plaqueur défensif Grady Jarrett, deux fois Pro Bowler et élément clé de la course aux passes, à cause d’une déchirure du LCA dimanche, ESPN a rapporté.

Du calme pour les Cowboys ?

Jerry Jones signale que les Cowboys de Dallas n’ont pas grand-chose en réserve pour la date limite des échanges.

“Il ne semble pas que nous ferons quoi que ce soit”, a déclaré Jones après que les Cowboys ont battu les Rams de Los Angeles 43-20 pour passer à 5-2.

Avant la date limite de l’année dernière, les Cowboys ont acquis le plaqueur défensif Johnathan Hankins des Raiders de Las Vegas. Les Cowboys ont ensuite signé à nouveau Hankins, qui a débuté les sept matchs de l’équipe cette année.

Les Vikings pourraient-ils faire un geste pour un QB après la blessure de Kirk Cousins ​​​​?

Si les Vikings du Minnesota veulent faire un échange à la lumière de Suite à la blessure mettant fin à la saison de Kirk Cousins, le directeur général Kwesi Adofo-Mensah et l’entraîneur Kevin O’Connell devront agir vite.

Mais étant donné le court délai d’exécution, les considérations liées au plafond et les options potentielles, cela pourrait être une question de bonnes affaires, le cas échéant.

Nate Davis de USA TODAY Sports a examiné certains signaleurs qui pourraient attirer l’attention des Vikings. Parmi les noms notables : Case Keenum, Jacoby Brissett et Ryan Tannehill.

Possibilités commerciales de Derrick Henry

Les Titans du Tennessee ont déclaré à Derrick Henry qu’ils n’avaient pas l’intention d’échanger le porteur de ballon vedette, selon plusieurs rapports. Mais la porte n’est peut-être pas complètement fermée à un éventuel déménagement.

Dans cet esprit, Nate Davis de USA TODAY Sports a jeté un œil à cinq destinations potentielles intrigantes pour Henry si un accord pouvait être conclu.

Les Ravens de Baltimore sont l’une des possibilités les plus convaincantes, car placer Henry et Lamar Jackson dans le même champ arrière changerait sûrement les perspectives d’attaque du coordinateur offensif Todd Monken.

À quelle heure est la date limite des échanges avec la NFL ?

La date limite des échanges est fixée à 16 h HE mardi.