Dans un essai personnel, acteur Leonard Roberts a rompu son silence sur son licenciement en 2007 Héros, citant le racisme et un conflit avec son ancien co-star, Ali Larter.

En réponse, l’actrice de 44 ans a présenté des excuses publiques à son ancienne co-star. NBC, qui a coproduit et diffusé la série de science-fiction à succès entre 2006 et 2010, n’a pas répondu aux affirmations de l’acteur, faites dans Variété le mercredi 16 décembre. Variety a corroboré le récit de Roberts avec 10 personnes qui travaillaient sur Heroes à l’époque ou connaissaient en même temps son expérience dans l’émission.

Dans son essai, Roberts, 48 ​​ans, a écrit sur la façon dont la tension sur le plateau avec Larter a conduit à son licenciement et a déclaré qu’il se sentait manqué de respect « en tant qu’acteur, homme noir et être humain » après une réunion sur son départ. Le personnage de Roberts, DL Hawkins, était marié à Niki Sanders de Larter et tous deux ont fait leurs débuts dans la première saison: elle dans le pilote et lui après quelques épisodes. Dans son essai, l’acteur a écrit qu’il s’était retrouvé « à la fin de la réaction de ma co-star concernant le jeu d’une scène particulièrement tendue ».

« Je suis profondément attristé d’apprendre l’expérience de Leonard Roberts sur Héros et j’ai le cœur brisé de lire sa perception de notre relation, qui ne correspond absolument pas à ma mémoire ni à mon expérience de la série « , a déclaré Larter dans une déclaration à E! News. » Je respecte Leonard en tant qu’artiste et je l’applaudis, lui ou toute personne utilisant leur voix et leur plate-forme. Je suis vraiment désolé pour le rôle que j’ai pu jouer dans sa douloureuse expérience pendant cette période et je lui souhaite à lui et à sa famille le meilleur. »