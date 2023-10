Leonard Leo dit qu’il ne coopérera pas avec l’enquête fiscale du procureur général de DC

Schwalb étudie également le groupe libéral « d’argent noir » Arabella Advisors, un cabinet de conseil fondé par un ancien responsable de Clinton et qui gère une poignée d’organisations à but non lucratif, a confirmé POLITICO, après que les procureurs généraux républicains se sont récemment plaints que Schwalb devrait plutôt enquêter sur Arabella.

« Arabella Advisors se conforme à la loi et coopérera avec l’enquête civile du procureur général du district de Columbia », a déclaré le porte-parole d’Arabella, Steve Sampson, dans un communiqué. « Nous avons confiance dans les systèmes que nous avons mis en place pour garantir que notre entreprise est conforme aux exigences légales et réglementaires, et Arabella Advisors est fière du travail que nous accomplissons. »

Les assignations à comparaître surviennent quelques semaines après que POLITICO a rapporté que Schwalb enquêtait sur le réseau d’argent noir de plusieurs milliards de dollars aligné sur Leo.

Les enquêtes – et les assignations à comparaître ultérieures – font suite à des duels. plaintes des groupes de surveillance libéraux et conservateurs déposé auprès de l’IRS qui a commencé après que POLITICO a rapporté que le style de vie de Leo et d’une poignée de ses alliés avait pris une tournure somptueuse à partir de 2016, l’année où il a été engagé comme conseiller non rémunéré pour les nominations judiciaires de l’ancien président Donald Trump.

Arabella a été visée par la plainte d’Americans for Public Trust, un organisme de surveillance. principalement financé par DonorsTrust, souvent décrit comme le « guichet automatique d’argent noir » du mouvement conservateur qui a donné des millions à des organisations à but non lucratif alignées sur Leo et à son cabinet de conseil, CRC Advisors. Un organisme de surveillance libéral, Campaign for Accountability, autrefois affilié à Arabella, a déposé une plainte auprès de l’IRS et du procureur général de DC à la suite des reportages de POLITICO sur le mode de vie de Leo.

Gabe Shoglow-Rubenstein, directeur des communications de Schwalb, a refusé de confirmer ou de nier l’existence de l’une ou l’autre de ces enquêtes.

UN Article d’opinion du Wall Street Journal La semaine dernière, il a déclaré que Schwalb n’avait pas compétence pour enquêter puisque les groupes alignés sur Leo sont situés en Virginie ou au Texas et l’a critiqué pour ne pas avoir enquêté sur Arabella. Il cite une lettre récente envoyée à Schwalb par une douzaine de procureurs généraux républicains.

L’article d’opinion n’a pas noté qu’un groupe aligné sur Leo avait été le principal donateur de l’Association des procureurs généraux républicains ou que le Fonds 85, l’un des principaux groupes alignés sur Leo, a discrètement déménagé ces derniers mois de la région de la capitale au Texas au milieu de l’enquête. Le Fonds 85 était constitué en Virginie depuis près de 20 ans, mais il utilisait une boîte de dépôt UPS située dans le quartier de Georgetown à Washington DC comme adresse principale de son bureau.

La plainte du chien de garde conservateur, déposée à la mi-août, demandait à l’Internal Revenue Service d’enquêter si le fondateur d’Arabella, Eric Kessler, avait accepté des fonds dépassant la juste valeur marchande en échange de services fournis par ses organisations à but non lucratif. Il affirme que plus de 228 millions de dollars ont été « détournés » vers Arabella au cours des deux dernières décennies.

Leo a longtemps cité Arabella comme source d’inspiration pour créer son réseau d’organisations à but non lucratif qui ont dépensé des dizaines de millions de dollars au cours de la dernière décennie pour promouvoir les choix de Trump à la Cour suprême, déposer des mémoires devant le tribunal et, plus récemment, utilisé un pseudonyme pour faire pression pour des restrictions de vote et accuser les démocrates de tricherie lors des élections de 2020.

Les libéraux citent des différences significatives entre Arabella et le réseau de Leo, dont une grande partie est enregistrée comme des groupes « caritatifs » et de « protection sociale » gérés par une poignée d’alliés.

Leo est considéré comme l’architecte de la Cour suprême ultraconservatrice qui a récemment reçu un Contribution de 1,6 milliard de dollars, considéré comme le plus gros don politique de l’histoire des États-Unis, de la part d’un milliardaire d’extrême droite. Trump a choisi ses trois choix à la Cour suprême, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, sur une liste établie par Leo.

Arabella, qui indique sur son site Internet qu’elle se concentre sur la « philanthropie » et « l’investissement d’impact », agit en tant que fournisseur auprès de groupes à but non lucratif pour fournir des services de ressources humaines, juridiques et autres services administratifs. L’entreprise a souligné qu’elle ne dirigeait pas les décisions de dépenses de ses clients, tandis que Leo a refusé de dire quels services ont été fournis en échange des 43 millions de dollars versés à son entreprise sur deux ans.

Schwalb, entré en fonction en janvierpossède une formation en droit fiscal et a exercé les fonctions d’avocat plaidant dans la division fiscale du ministère de la Justice sous l’ancien président Bill Clinton.