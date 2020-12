DENVER: Kawhi Leonard avait 21 points avant de prendre un coude au visage au quatrième quart, Paul George a marqué 23 points et les Los Angeles Clippers ont battu les Denver Nuggets 121-108 vendredi soir.

Les Clippers menaient par 11 avec 6:11 à faire lorsque Serge Ibaka est monté pour un rebond et a attrapé le côté du visage de son coéquipier avec son coude droit. Leonard saignait sur le terrain avant de se diriger vers les vestiaires.

Leonard a été exclu peu de temps après, mais les Clippers n’avaient pas besoin de lui pour fermer une équipe des Nuggets qui les a bouleversés au deuxième tour des demi-finales de la Conférence Ouest la saison dernière.

Nikola Jokic a terminé avec 24 points, 10 passes et neuf rebonds pour Denver, qui a abandonné ses deux premiers matchs de la saison. Jamal Murray a ajouté 23 points, dont 13 en quatrième.

Les Nuggets ont récupéré des déficits à deux chiffres en deuxième mi-temps lors des jeux 5, 6 et 7 de la série du deuxième tour en septembre, remportant les trois et éliminant l’avance des LAs 3-1 pour se qualifier pour la finale de la Conférence de l’Ouest.

Denver n’a pas pu le faire à nouveau mais a fait une course après avoir traîné par 24 à la fin du troisième quart. Les Nuggets ont utilisé une course de 11-0 au début de la quatrième, et deux 3 points de Murray ont réduit un déficit de 98-74 à 106-95 avec 7:35 à jouer.

Leonard est sorti peu de temps après, mais Denver n’a jamais eu le déficit sous 10.

TIP-INS

Clippers: Le F Marcus Morris (mal au genou droit) a raté son deuxième match consécutif, mais l’entraîneur Tyronn Lue a déclaré qu’il était au jour le jour. Il fait sa propre cure de désintoxication avec l’équipe des sciences du sport et il progresse, a déclaré Lue.

Nuggets: F JaMychal Green s’est assis avec une souche de mollet gauche. Green, qui a joué pour les Clippers la saison dernière, n’a pas encore joué en saison régulière après avoir signé avec Denver au cours de la courte saison morte.

SUIVANT

Clippers: Accueillez les Mavericks de Dallas dimanche soir.

Nuggets: accueillez les Houston Rockets lundi soir.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports