Leonard Kamsler, un photographe de golf en dissection, décède à 85 ans

Leonard Kamsler, un photojournaliste dont les photos primées de golf professionnel pendant près de 50 ans ont repoussé les limites de la photographie sportive stroboscopique en amassant une mine de plus de 200000 images sur le PGA Tour, est décédé le 18 novembre à Bethel, New York. 85.

Son mari et seul survivant immédiat, Stephen Lyles, a déclaré que la cause était une défaillance d’organe. M. Kamsler avait des maisons à Bethel et à Manhattan.

Jim Richerson, président de la PGA of America, a qualifié M. Kamsler de «doyen incontesté de la photographie de golf». Le mois dernier, M. Kamsler est devenu le premier récipiendaire du Prix pour l’ensemble de ses réalisations en photojournalisme.

Pratiquement la moitié de cette vie a été passée sur le terrain de golf, bien que trimballant un appareil photo au lieu de clubs. À partir de 1963, il a couvert 40 tournois Masters consécutifs, 17 championnats de la PGA et 22 US Open, des moments d’action figés dans des images indélébiles.