Leonard Cure tué par un député après avoir été disculpé

C’est tellement triste.

Leonard Cure, 53 ans, a passé 16 ans de sa vie incarcéré dans une prison de Floride pour un crime qu’il n’avait pas commis. En 2004, Cure a été reconnu coupable à tort de vol à main armée, mais a été disculpé et libéré il y a trois ans. Selon un rapport de The Associated Press, Cure a été abattu par un adjoint du shérif de Géorgie la semaine dernière, le 16 octobre, lors d’un contrôle routier. Le rapport indique que Cure a été arrêté pour avoir roulé à plus de 90 mph. Laissez les flics le dire, Cure s’est conformé au policier jusqu’à ce qu’on lui dise qu’il était arrêté pour conduite dangereuse.

Le Georgia Bureau of Investigation affirme que Cure a désobéi aux ordres de l’officier, l’a frappé et n’a pas répondu à deux utilisations du Taser des officiers avant d’être finalement abattu.

Tant que nous n’aurons pas vu les images de la caméra corporelle, nous ne croirons pas un seul mot de cette histoire, car la police a une histoire solide et sordide de mensonges éhontés. T

Ces images sont en cours d’examen par le GBI et l’agent Stacy Carson a refusé de les rendre publiques pendant que l’enquête est en cours, ajoute AP.

Espérons que la pression pour rendre la vidéo publique persistera tout au long de ce processus.

Le directeur exécutif du Innocence Project of Florida, Seth Miller, s’est entretenu avec The Associated Press à propos de l’homme qu’il a aidé à atteindre sa juste liberté ;

« Lenny était une bonne âme, se souciait des gens », a déclaré Miller. «Il reprenait sa vie en main.»

Si le GBI sait ce qui est bon pour eux, il publiera cette vidéo dès que possible avant que le public ne perde patience face au manque de transparence. Nous suivrons cette affaire et vous tiendrons au courant de toute avancée.