Leonard Allan Cure, libéré après une condamnation injustifiée, abattu lors d’un contrôle routier : NPR

basculer la légende Projet Innocence de Floride

Leonard Allan Cure a passé plus de 16 ans en prison en Floride suite à une condamnation injustifiée, luttant sans relâche pour sa libération avant d’être finalement libéré il y a trois ans. Lundi, il a été tué par un shérif de Géorgie lors d’un contrôle routier alors qu’il rentrait chez lui après avoir rendu visite à sa mère.

Cure, qui était noir, a été arrêté dans le comté de Camden, près de la frontière de la Floride, par un adjoint du shérif vers 7h30 du matin, selon le Georgia Bureau of Investigation. L’agence mène une enquête indépendante sur la fusillade mortelle du policier.

Dans un déclarationle GBI a déclaré que Cure était sorti de sa voiture à la demande du policier et qu’il avait d’abord « obéi aux ordres du policier jusqu’à apprendre qu’il était en état d’arrestation ».

Selon les conclusions préliminaires de l’agence, une altercation s’est ensuivie au cours de laquelle Cure a été assommé avec un Taser. Les autorités affirment que Cure a agressé le député, qui l’a encore assommé. L’agent chargé de l’arrestation a également utilisé une matraque pour tenter de maîtriser l’homme de 53 ans avant de tirer avec son arme, a indiqué le GBI.

L’agence a indiqué que l’adjoint n’avait pas été blessé lors de l’incident. L’officier a été mis en congé administratif dans l’attente d’une enquête, selon Larry Bruce, responsable de l’information publique du bureau du shérif du comté de Camden.

Dans un e-mail adressé à NPR, Bruce a déclaré que Cure avait été arrêté après avoir été enregistré sur un radar alors qu’il conduisait à 90 mph dans une zone de 70 mph, puis avait accéléré à plus de 100 mph.

Cure était accusé d’excès de vitesse et de conduite imprudente, a déclaré Bruce.

On ne sait pas s’il existe une séquence vidéo de la fusillade. Le GBI n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

En 2004, Cure a été condamné de vol à main armée avec arme à feu et d’agression avec arme à feu, et condamné à la prison à vie.

Selon l’Innocence Project de Floride, qui a travaillé sur le cas de Cure, un jury l’a déclaré coupable du vol d’un Walgreens à Dania Beach, en Floride, un an plus tôt, même s’il avait un alibi et qu’il n’y avait aucune preuve physique ou médico-légale le liant. au crime.

Cure a fait appel de sa condamnation à plusieurs reprises au fil des ans et, en 2020, il a été libéré de prison après que l’unité d’examen des condamnations du procureur de l’État de Broward ait soulevé des questions sur la façon dont il avait été identifié comme suspect et inclus dans une file d’attente dans l’enquête initiale. Les autorités ont par la suite abandonné toutes les charges retenues contre Cure, faisant de lui la première personne disculpée par l’unité.

Le projet Innocence de Floride a déclaré dans un communiqué qu’il a été « dévasté » par la mort de Cure. « Nous ferons tout notre possible pour soutenir la famille de Lenny et tous ceux qui l’ont connu et aimé. »

Le procureur de l’État de Broward, Harold F. Pryor, et son équipe ont également ont exprimé leurs condoléances.

« Le Leonard que nous avons connu était une personne intelligente, drôle et gentille », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Après avoir été libéré et disculpé par notre bureau, il a rendu visite aux procureurs de notre bureau et a participé à une formation pour aider notre personnel à faire son travail de la manière la plus juste et la plus complète possible. »

Plus tôt cette année, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis signé une loi accordant à Cure 817 000 $ d’indemnisation et présentant des excuses officielles au nom de l’État.

Après sa libération, Cure a renoué avec sa famille en dehors d’Atlanta, a déclaré l’Innocence Project de Floride.

Ayant un emploi stable, Cure aspirait à aller à l’université pour se consacrer à la production musicale et était en train d’acheter sa première maison près d’Atlanta.