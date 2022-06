Leona Maguire espère imiter Rory McIlroy avec une victoire du Congrès au championnat féminin de la PGA | Nouvelles du golf

Léona Maguire

Leona Maguire espère suivre les traces de Rory McIlroy en remportant son premier majeur au championnat féminin PGA au Congressional Country Club.

McIlroy a obtenu le premier de ses quatre tournois majeurs à l’US Open 2011 au Congrès, s’imposant sans faute pour gagner par huit coups.

Maguire, 27 ans, se dirige vers le même parcours dans une forme décente, après avoir terminé huitième à l’US Women’s Open plus tôt ce mois-ci et également perdu lors d’un barrage lors de la Meijer LPGA Classic de la semaine dernière.

« Je regardais à la télévision », dit-elle à propos de la victoire de McIlroy en 2011.

« Je me souviens encore de lui. Il a en quelque sorte époustouflé le terrain cette semaine-là, donc je ne sais pas si quelqu’un va faire ça cette semaine, mais, oui, ce serait bien de descendre 18 avec quelques coups d’avance. comme il l’avait fait, mais il était évidemment sur une séquence très chaude à ce moment-là.

« Vraiment, la seule partie du parcours de golf dont je me souvienne était 18. Je sais qu’il a évidemment été repensé, mais oui, ce fut une semaine plutôt cool pour lui. J’espère que je pourrai faire quelque chose de similaire. »

Maguire devrait jouer avec Ryann O’Toole et Nanna Koerstz Madsen jeudi.

« J’ai bien joué ces dernières semaines », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est évidemment pas la finition que j’aurais aimé dimanche, mais si vous m’aviez proposé un 65 en début de journée, je l’aurais pris avec plaisir ; putté vraiment sympa le dimanche et j’ai fait composer mes fers. Plus de la même chose vraiment cette semaine. Un test un peu différent, cependant.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il lui faudrait pour gagner le tournoi, elle a ajouté : « Je pense juste me mettre en lice autant que possible.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy se dit surpris par la décision de Brooks Koepka de rejoindre la série LIV Invitational soutenue par l’Arabie saoudite. Rory McIlroy se dit surpris par la décision de Brooks Koepka de rejoindre la série LIV Invitational soutenue par l’Arabie saoudite.

« Je veux dire, le terrain est à peu près le même que la semaine dernière, à part Jin Young qui est ici. Il y avait neuf des 10 meilleurs joueurs du monde la semaine dernière.

« Je sais que je pourrais le faire n’importe quelle semaine de l’année, donc c’est juste une question de prendre cela dans le majeur. C’est un peu plus charnu d’un parcours de golf cette semaine, donc je pense que ça va être un test difficile pour tout le monde.

« Je ne pense pas que cela profite nécessairement aux longs frappeurs. Je pense que vous devez exécuter le tee dans le green et mettre. Je pense que ce sera le test ultime cette semaine, ce que j’aime bien. J’aime bien que vous vous devez en quelque sorte penser à votre chemin et tracer votre chemin. »

La championne en titre de l’US PGA, Nelly Korda, arrive avec une nouvelle perspective sur la conservation de son titre après trois mois d’absence avec un caillot de sang dans le bras.

Ayant été forcée de rater le premier majeur de l’année, elle est revenue pour l’US Open féminin plus tôt ce mois-ci, lorsqu’elle a terminé huitième et, comme Maguire, a raté la victoire lors d’un barrage au Meijer LPGA Classic.

La championne en titre Nelly Korda luttera-t-elle pour la victoire ?

« Je suis simplement heureux d’être ici pour jouer au golf de compétition », a déclaré Korda.

« Je me suis donné une chance la semaine dernière. Si vous m’aviez dit que lorsque j’étais allongé aux urgences, j’en aurais certainement été très heureux.

« Je pense que la vie est une question de perspective, et quand vous la regardez d’une manière différente, vous avez beaucoup plus de respect pour le jeu, vous êtes beaucoup plus humble à ce sujet aussi, et vous vous amusez beaucoup plus.

« Je pense que cela va très loin dans le golf parce que c’est en grande partie mental. »

Le prix de l’événement a doublé cette année, jusqu’à 9 millions de dollars, et bien que cela ait été bien accueilli par les joueurs, la poursuite d’un majeur reste la priorité, en particulier pour quelqu’un comme le n ° 3 mondial Minjee Lee qui recherche un retour à -succès de retour après avoir remporté l’US Open, son deuxième majeur en quatre épreuves.

« Deux majors en une saison seraient vraiment, vraiment spéciaux », a déclaré l’Australien.

« Évidemment, un bon jeu se traduira peut-être par une victoire ou un combat, donc je pense que je vais juste me concentrer là-dessus.

« Évidemment, ce serait un autre rêve devenu réalité si je gagnais.

« Je pense qu’après Evian (sa percée majeure en juillet dernier), j’ai ressenti un peu moins de pression, comme un singe sur mon dos, mais à l’US Open et dans tous les autres tournois majeurs, je pense que j’ai un peu plus confiance en eux. »