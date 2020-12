Leon remporte le titre de Liga MX Guard1anes après avoir battu Pumas. Cesar Gomez / Jam Media / Getty Images

Dans une année d’irrégularité, la Liga MX habituellement imprévisible s’est terminée sur une note de régularité: la meilleure équipe a remporté le titre.

Lors de la finale de la Liga MX Guard1anes 2020 de dimanche – nommée en hommage aux professionnels de la santé mexicains – le Club Leon a vaincu Pumas UNAM 2-0 (3-1 au total) dans ce qui s’est avéré être une victoire assez routinière et confortable contre un adversaire qui avait hardiment frappé au-dessus de son poids toute la saison.

Il n’y aura pas de retour épique cette fois pour les Pumas comme la célèbre victoire 4-0 en demi-finale retour contre Cruz Azul. Mais alors Leon n’est pas Cruz Azul.

– Couverture de la Liga MX sur ESPN Deportes

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN +

Cette équipe Leon est sûre d’elle-même après deux ans sous Ignacio « Nacho » Ambriz; il n’y a pas eu de meilleure équipe que Leon en Liga MX au cours de cette période. Choisissez une statistique – buts marqués, victoires, moins de défaites, buts attendus (xG) – et Leon est soit en haut du tableau, soit près de lui pendant la période en charge d’Ambriz. Cette saison, Leon a perdu une fois en 17 matchs de saison régulière et seulement deux fois en 23 matchs en route vers le titre.

Ce qui manquait à Ambriz et à ce groupe de joueurs était évident: de l’argenterie. Et le temps presse pour ce groupe de joueurs vieillissants. Une défaite dévastatrice 3-0 contre LAFC en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions de la CONCACAF a mis fin à la possibilité de gagner ce tournoi et a soulevé des questions sur la gestion du jeu de l’équipe en séries à élimination directe, tandis que le Clausura 2020 a été annulé après qu’il est devenu clair que la pandémie COVID-19 n’était pas un problème à court terme. En d’autres termes, c’était la tuile ou encore une autre déception pour Léon.

Ce liguilla et le dernier match retour de dimanche n’a pas mis en évidence la fluidité ultra positive et offensive qui est devenue associée à la Leon d’Ambriz. Au lieu de cela, il y avait un meilleur contrôle car La Fiera a semblé apprendre des échecs passés pour vaincre Pumas.

Leon est sorti en tirant au départ et quand Emmanuel Gigliotti a marqué sur un tir qu’Alfredo Talavera aurait dû faire mieux pour rester à l’écart, il semblait que l’équipe locale envahirait Pumas.

Mais au lieu de poursuivre ce deuxième but, Leon a plutôt chuté, peut-être en partie parce que l’ailier clé Angel Mean a été contraint de se blesser à la 15e minute. Pumas a pris l’initiative et a terminé le match avec 59% de possession, mais le xG de 0,50 sur les 90 minutes a mis en évidence les problèmes de l’équipe universitaire de Mexico pour créer de réelles opportunités.

Leon, qui a dominé la possession dans la grande majorité des matchs de saison régulière, a changé de bord en séries éliminatoires, devenant une équipe plus calculée, mettant en évidence un niveau d’évolution et de maturité.

La prochaine étape de ce qui pourrait être les derniers mois du passage d’Ambriz – il a dit qu’il voulait aller en Europe – est un assaut contre la Ligue des champions de la CONCACAF la saison prochaine.

« J’ai un contrat jusqu’en mai, ce n’est pas dans ma tête de parler de renouvellement pour le moment », a déclaré Ambriz à la télévision mexicaine. « Demain, je vais m’asseoir avec mon équipe d’entraîneurs pour planifier la pré-saison; nous avons aussi une chance de nous venger à la CONCACAF, nous espérons deux ou trois nouvelles recrues pour obtenir cette revanche. »

Leon est reparti avec une victoire directe sur les deux manches. Cesar Gomez / Jam Media / Getty Images

C’était une soirée spéciale pour le défenseur de 36 ans Juan Ignacio Gonzalez. L’arrière central n’avait joué que 36 minutes cette saison avant le match retour de la finale, mais il est intervenu avec Jaine Barreiro suspendu et a été un rocher au cœur de la défense lors de son dernier match avant la retraite.

Gonzalez faisait partie de la célèbre équipe de Leon qui a remporté des championnats consécutifs lors de l’Apertura 2013 et de la Clausura 2014, tout comme Luis « Chapito » Montes – sûrement le MVP cette saison en Liga MX. Les deux ont soulevé le trophée ensemble.

« L’arrivée de ‘Nacho’ Ambriz nous a beaucoup aidés à tout changer, le système de jeu; maintenant nous nous amusons avec le ballon mais le championnat n’est pas arrivé et maintenant grâce à Dieu, il est là », a déclaré Montes à la télévision par la suite.

Dans l’ensemble, ce fut une saison inhabituelle pour la Liga MX. Ne pas permettre aux fans de participer aux séries éliminatoires était une décision responsable de la part de la ligue et des autorités, mais cela a mis en évidence tout ce qu’ils apportent à ces occasions.

Arriver à la fin de la campagne ressemble à une sorte de réussite. Bien plus de 30% des joueurs de Liga MX ont été testés positifs au COVID-19 cette année, le Club Tijuana confirmant que 30 membres de l’équipe étaient revenus positifs en septembre. Il était remarquable à certains égards que la saison se soit maintenue sur la bonne voie.

Ensuite, il y a eu la nouvelle structure des séries éliminatoires, avec des places 5 à 12 ayant une ronde de play-in d’un seul match. Cela a semblé fonctionner et avec Monterrey sortant pour Minnow Puebla, l’accent pourrait être mis davantage sur le fait de terminer dans le top quatre et de se qualifier automatiquement pour les quarts de finale de la saison prochaine.

Les Guard1anes 2020 ont également produit l’un des grands retours en Liga MX lorsque Pumas a réussi à inverser une défaite 4-0 en demi-finale aller et à gagner 4-0 dans le deuxième. Le manager de Cruz Azul, Robert Siboldi, a depuis quitté le club et les joueurs doivent se relever pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF mercredi contre LAFC en Floride.

Mais au milieu du bouleversement de cette saison bizarre, il y avait une constante: le Club Leon était l’équipe à battre. Et peut-être plus que toute autre équipe dans l’histoire récente de la Liga MX, ce groupe de joueurs et Ambriz méritaient de soulever le trophée à la fin.