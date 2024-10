Léon Lott et Jim Walker

Leon Lott, un démocrate, a été élu pour la première fois shérif du comté de Richland en 1996. Il fait désormais face à un défi lancé par le républicain Jim Walker.

Le vainqueur purgera un mandat de quatre ans.

Léon Lott

Nom: Léon Lott

Faire la fête: Démocrate

Âge: 71

Profession/lieu de travail : Shérif du comté de Richland.

Éducation/école : Lott a obtenu un diplôme d’associé en administration policière de l’Université de Caroline du Sud à Aiken. Il a ensuite obtenu une licence en sociologie à l’Université de Caroline du Sud à Columbia, avant d’obtenir une maîtrise en gestion des urgences à l’Université Lander.

Expérience politique ou civique : Lott est le shérif élu du comté de Richland depuis 28 ans.

Site de la campagne : LeonLott.com

Pourquoi vous présentez-vous au poste de shérif du comté de Richland ?

Parce que Dieu m’a doté d’un esprit et d’un corps forts. Depuis 49 ans en tant que flic, dont les 28 dernières en tant que shérif, j’ai toujours le désir d’aider le comté de Richland à être le meilleur possible. Je me tiens sur le chant de l’église : « Que le travail que j’ai accompli parle pour moi ».

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de votre première année de mandat ?

Mes trois principales priorités sont les mêmes : réduire la violence armée. Nous perdons une génération de jeunes à cause de la violence armée. Même si certains pensent qu’il s’agit d’un problème d’application de la loi, il s’agit en réalité d’un problème communautaire et devrait être abordé comme tel. La violence armée n’est pas propre au comté de Richland. Cependant, nous pouvons réduire cette violence en faisant travailler ensemble toutes les composantes de notre communauté.

Comment envisagez-vous de manière proactive de lutter contre la violence armée chez les jeunes hommes noirs du comté de Richland ?

Toute violence armée est un problème de communauté et pas seulement un problème d’application de la loi. Ce problème sera résolu efficacement par l’éducation, et pas seulement par l’application des lois. Nos OAR, députés DARE, églises, écoles et communautés doivent travailler ensemble comme une seule équipe et non de manière indépendante.

Jim Walker

Nom: Jim Walker

Faire la fête: Républicain

Âge: 65

Profession/lieu de travail : Adjoint du shérif à la retraite de l’US Navy et du comté de Richland

Éducation/école : Walker est titulaire d’un MBA de l’American InterContinental University

Expérience politique ou civique : C’est la première course politique de Walker. Dans le passé, il a participé bénévolement à diverses campagnes.

Site de la campagne : jimwalkerforsheriff.com

Pourquoi vous présentez-vous au poste de shérif du comté de Richland ?

Il est temps pour un changement dans notre comté. Le changement peut apporter une nouvelle perspective et reconstruire nos communautés en rétablissant la confiance et en faisant entendre notre voix. Cela signifie que nous travaillons ensemble en tant que groupe collaboratif afin de pouvoir éventuellement rassembler le département du shérif et les communautés. Nous devons également aider nos citoyens à comprendre que leur voix est très importante pour le succès de leur communauté et de leur service de shérif.

Si vous êtes élu, quelles seraient vos deux ou trois priorités lors de votre première année de mandat ?

La première de mes trois principales priorités est la lutte contre la violence armée. La raison pour laquelle ce phénomène figure en tête de ma liste est qu’il s’agit de la plus grande menace pour la sécurité et les libertés de nos citoyens et de nos communautés.

Le deuxième de ma liste est la lutte contre la violence domestique et les crimes haineux ; nous n’avons pas de loi en vigueur pour les crimes haineux.

La troisième et dernière priorité est la transparence totale, à commencer par moi-même en tant que shérif et avec l’ensemble du département pour tout incident significatif impliquant les députés, dans les meilleurs délais légalement possibles ; cela inclut tous les incidents pour lesquels des députés doivent faire l’objet d’une enquête. C’est important car il n’y a pas assez de transparence de la part des responsables, sauf lorsque leur emploi est en jeu. En tant que shérif, je voudrais que les citoyens sachent que sous mon mandat, ils peuvent être assurés que nous sommes honnêtes et impartiaux.

Comment envisagez-vous de manière proactive de lutter contre la violence armée chez les jeunes hommes noirs du comté de Richland ?

Pour lutter de manière proactive contre la violence armée, nous devons créer et mettre en œuvre un programme de recherche et d’éducation en nous tournant vers d’autres programmes à travers le pays. Ce faisant, nous pouvons découvrir et examiner ce qui pourrait fonctionner dans différentes régions du pays pour voir ce qui pourrait fonctionner dans nos communautés pour minimiser la violence armée. Nous pourrons alors également utiliser le programme de recherche pour éventuellement développer un programme d’éducation réalisable pour nos citoyens.