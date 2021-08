Leon Goretzka : L’entraîneur-chef du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, confiant que le milieu de terrain signera un nouvel accord | Actualités footballistiques

L’entraîneur-chef du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, se dit confiant que Leon Goretzka signera un nouveau contrat.

L’international allemand Goretzka figure sur une liste de recrues potentielles au milieu de terrain pour Manchester United, qui comprend également Eduardo Camavinga de Rennes et Saul Niguez de l’Atletico Madrid.

Cependant, on soupçonne que le nom de United est utilisé pour obtenir un meilleur accord pour Goretzka à l’Allianz Arena, le joueur de 26 ans étant maintenant dans la dernière année de son contrat actuel avec les champions d’Allemagne.

Après une défaite 3-0 en amical contre Naples samedi, a déclaré Nagelsmann. « Je reste en dehors de ces problèmes. Bien sûr, je lui ai parlé de mes plans pour lui.

« Je lui ai dit que je serais heureux s’il prolongeait et je suis également confiant. Il y a plusieurs sujets impliqués lorsqu’il s’agit de discuter d’une prolongation de contrat.

« Je vais continuer à me concentrer sur le côté sportif des choses et lui montrer qu’il peut être l’un des milieux de terrain les plus dangereux d’Europe. Il a le potentiel de s’améliorer encore. »

