BERLIN: Le milieu de terrain allemand Leon Goretzka ne croit évidemment pas à l’adage de plus en plus dépassé selon lequel le sport et la politique ne se mélangent pas.

Le joueur du Bayern Munich, âgé de 25 ans, s’est forgé une réputation de militant éthique pour avoir pris position contre le racisme et l’antisémitisme.

Maintenant, il vise le parti politique d’extrême droite Alternative fr Deutschland (Alternative pour l’Allemagne) pour son opposition continue à coronavirus restrictions. Les taux d’infection en Allemagne sont plus élevés là où l’AfD bénéficie de son plus grand soutien, en particulier dans l’État de Saxe, à l’est.

La crise de la couronne, en particulier, a rendu plus évident le type de fête. Pour moi, ce n’est pas une alternative, mais une honte pour l’Allemagne, a déclaré Goretzka dimanche au journal Welt am Sonntag.

SchandefuerDeutschland (honte pour l’Allemagne) était à la mode sur Twitter en Allemagne dimanche soir, probablement en raison des réactions de membres de l’AfD tels que Malte Kaufmann, qui a suggéré à Goretzka de fermer sa bouche effrontée et de jouer au football.

Lundi, Goretzka était également à la mode.

Goretzka a déclaré à Welt am Sonntag qu’il avait été menacé par des partisans de l’AfD pour ses déclarations politiques passées.

Mais surtout, il y a eu beaucoup plus d’encouragements. Il faut lutter contre cette opposition pour améliorer quelque chose. Nous devons faire comprendre aux gens que nous vivons dans une démocratie qui ne peut être détruite par rien ni par personne. Les commentaires haineux ont tendance à me faire me positionner encore plus clairement, a déclaré Goretzka.

En mars, Goretzka et son coéquipier du Bayern Joshua Kimmich ont lancé leur campagne de collecte de fonds We Kick Corona pour aider les organisations sociales et caritatives à poursuivre leur travail pendant la pandémie. Ils ont fait un don de 1 million d’euros (1,2 million de dollars) et ont encouragé d’autres personnes à contribuer pour plus de 5 millions d’euros (6,1 millions de dollars) au total.

En août, le fonds a contribué 75 000 euros (92 000 dollars) au mémorial du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en Pologne. Les fonds ont facilité une exposition sur les athlètes déportés à Auschwitz et une conférence internationale sur la mémoire, l’éducation et le traitement des actes répréhensibles intégrant aujourd’hui le racisme et l’intolérance.

Goretzka a déclaré à l’époque que «c’est une question qui nous tient à cœur d’aider à faire en sorte que la culture du souvenir soit maintenue même pendant la pandémie corona.

Goretzka avait déjà visité le mémorial du camp de concentration de Dachau près de Munich en février, publiant des photos sur les réseaux sociaux avec les hashtags NieWider (plus jamais) et NeverForget.

Le mois dernier, Goretzka a rencontré Margot Friedlnder, une survivante de l’Holocauste âgée de 99 ans, à Berlin. Friedlnder est l’auteur d’un livre intitulé Versuche, dein Leben zu machen (Essayez de faire votre vie) basé sur ses expériences en tant qu’enfant, lorsqu’elle a été arrêtée alors qu’elle était en fuite à Berlin et emmenée au camp de concentration de Theresienstadt dans ce qui est maintenant la République tchèque.

Malgré toutes les souffrances qu’elle a subies, elle est restée une personne tellement positive. Elle dit qu’elle aime les gens, a déclaré Goretzka à Welt am Sonntag. Après ce que Mme Friedlnder a vécu, c’est vraiment inimaginable. Elle a même apporté son étoile juive (badge jaune) avec elle. Ce sont des moments que vous figez littéralement.

Goretzka a déclaré que Friedlnder lui avait dit en partant que nous devions être ceux qui veillaient à ce que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. C’est sa mission, c’est pourquoi elle se bat tous les jours.

