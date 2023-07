Léon Gautier, commando français débarqué en Normandie, décède à 100 ans

M. Gautier est né le 27 octobre 1922 dans le village breton de Fougères. Il a rejoint la marine française en 1940 et, lorsque la France est tombée en juin de cette année-là aux mains des nazis, il s’est rendu en Angleterre et a rejoint le gouvernement en exil du général français Charles de Gaulle.

Ils sont arrivés à terre avec quatre jours de rations et de munitions et ont couru sur la plage avec leurs lourds sacs.

Les commandos ont passé 78 jours d’affilée sur les lignes de front, en nombre de plus en plus réduit. Sur les 177 qui ont débarqué le matin du 6 juin, seulement deux douzaines ont échappé à la mort ou aux blessures, dont M. Gautier.

Plus tard, il s’est blessé à la cheville gauche en sautant d’un train et a été contraint de s’absenter une grande partie du reste de la guerre. Sa cheville est restée douloureusement enflée pour le reste de sa longue vie.

M. Gautier a dit qu’il n’aimait pas parler de la guerre : « Plus on vieillit, plus on se dit qu’on a peut-être tué un père, fait une femme veuve. … Ce n’est pas facile à vivre.