Le combat, présenté comme le «Rumble in the Jungle», devait avoir lieu le 25 septembre 1974, précédé par le festival de musique de trois jours. Mais le 17 septembre, Foreman s’est coupé le front pendant le combat; il avait besoin de 11 points de suture et le combat a été repoussé de six semaines.

Leon Gast, un cinéaste dont la quête de 22 ans pour faire «When We Were Kings», un documentaire sur l’épopée de boxe de 1974 de Muhammad Ali et George Foreman, impliquait une société écran libérienne, les Hells Angels, une affaire de drogue qui a mal tourné, le chanteur Wyclef Jean et finalement un Oscar, est décédé lundi à son domicile à Woodstock, New York.Il avait 84 ans.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy