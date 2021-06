Leon Edwards bat Nate Diaz et survit à un essaim tardif

Leon Edwards a largement dominé à l’UFC 263, mais la victoire n’est survenue qu’après une frayeur tardive.

Dans le premier combat sans titre, en cinq rounds et sans titre de l’histoire de l’UFC, Edwards (19-3 MMA, 11-2 UFC) a utilisé une variété d’attaques pour séparer et annuler Nate Diaz pendant quatre rounds. Malgré une attaque tardive de Diaz (20-13 MMA, 15-11 UFC), Edwards a obtenu une décision unanime (49-46, 49-46, 49-46).

Le combat des poids mi-moyens faisait partie de la carte principale de l’UFC 263 à la Gila River Arena de Glendale, en Arizona. Il a été diffusé sur ESPN après les premiers préliminaires sur ESPN + et avant la carte principale à la carte.

Lors des deux premiers tours, Edwards a immédiatement mis en œuvre un jeu de coups de pied puissant et a utilisé sa boxe. Pendant ce temps, le sens du spectacle vintage de Diaz a fait surface tôt. Diaz a tourné le dos à Edwards, a levé les mains pour signaler « Allez » et a même retourné l’oiseau.

Un coup de coude brutal du contrôle supérieur d’Edwards a tranché Diaz sur le côté droit de sa tête. La coupure n’était pas la première, mais c’était la plus grande, car Diaz a dû faire face à plusieurs petites lacérations. Entre les tours, le médecin de la cage est entré pour examiner Diaz sur le tabouret. Après un bref regard, il donna sa bénédiction et l’action reprit.

Tout au long des tours 3 et 4, l’écart dans le score et la sortie offensive est devenu de plus en plus grand. Edwards a continué à séparer Diaz – et l’a même marqué d’un énorme et renversant gauche. Diaz a eu du mal à répondre, même si les railleries et le sens du spectacle ont continué.

Juste au moment où les chances semblaient être contre lui, Diaz a décroché un coup dur qui a mis Edwards sur des patins à roulettes. Alors que le chronomètre s’écoulait, Diaz a poursuivi un Edwards abasourdi autour de la cage et a décroché des coups plus durs. Le bâtiment a explosé.

Malgré les dommages qu’il a subis et visiblement blessé, Edwards a survécu assez longtemps pour que la cloche finale sonne. Diaz a connu un succès tardif, mais les quatre premiers tours ont valu à Edwards la victoire par décision.

Verrouille sa 1️⃣0️⃣ème victoire consécutive ! 💢 @Leon_EdwardsMMA fait le travail après avoir parcouru la distance. #UFC263 pic.twitter.com/bP9b1AVAWn – UFC (@ufc) 13 juin 2021

Pour Edwards, la victoire maintient sa séquence en vie. Il n’a pas perdu depuis six ans – une séquence de 10 combats. Avant l’UFC 263, la dernière défaite d’Edwards était une défaite par décision unanime contre Kamaru Usman à l’UFC sur FOX 17 en décembre 2015.

Avant l’UFC 263, le président de la promotion, Dana White, a déclaré que le vainqueur d’Edwards contre Diaz serait le prochain vainqueur du match revanche du champion des poids welters Kamaru Usman contre son rival Colby Covington, qui est attendu plus tard cette année.

Entré à l’UFC 263, Diaz a fait face à une mise à pied de 19 mois. Il a maintenant perdu deux de ses trois dernières sorties. Après avoir divisé des combats consécutifs contre Conor McGregor, Diaz a battu Anthony Pettis avant de perdre contre Jorge Masvidal dans le seul combat pour le titre «BMF» de l’histoire de l’UFC.

Les derniers résultats de l’UFC 263 incluent :

Nate Diaz a battu. Leon Edwards par décision unanime (49-46, 49-46, 49-46)

Belal Muhammad déf. Demian Maia par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Paul Craig a battu. Jamahal Hill via TKO (grèves) – Round 1, 1:59

Brad Riddell a battu. Drew Dober par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Eryk Anders a battu. Darren Stewart par décision unanime (29-28, 29-27, 29-27)

Lauren Murphy a battu Joanne Calderwood par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Movsar Evloev a battu. Hakeem Dawodu par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Pannie Kianzad a battu. Alexis Davis par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Terrance McKinney a battu. Matt Frevola par KO (coups de poing) – Round 1, 0:07

Steven Peterson a déf. Chase Hooper par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Fares Ziam déf. Luigi Vendramini par décision majoritaire (29-28, 29-28, 28-28)

Carlos Felipe a battu. Jake Collier via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

