Leon Draisaitl sort du banc et remporte le match pour les Oilers d’Edmonton

Le premier trio d’Edmonton était introuvable pendant la majeure partie de la soirée, tirant à blanc et 0-en-4 en avantage numérique, mais personne n’a eu une plus grande soirée de retour que Draisaitl Photo de Shaughn Butts / Postmédia

Contenu de l’article Après avoir été dominés 15-3 lors d’un départ désastreux de 0-3 à domicile, les Oilers d’Edmonton ont renforcé leur premier trio mardi soir, ont pris une profonde inspiration et ont tenté une fois de plus d’arrêter leur hémorragie. Mais pendant près de 60 minutes, ils étaient toujours du mauvais côté d’une autre vague rouge. Ils menaient 2-0 au début, leur première ligne nucléaire ne faisait rien, ils se noyaient sous les pénalités, ils perdaient des critiques vidéo et se faisaient retirer des buts du tableau, et à quatre minutes de la fin du temps réglementaire, ils menaient 3-2. et il court un réel danger de s’enfoncer encore plus profondément dans la boue.

Contenu de l’article Ensuite, les joueurs les moins efficaces sur la glace ont pris vie au moment le plus important, avec Evan Bouchard marquant sur une passe de Connor McDavid pour égaliser 3-3 avec 3:42 à jouer en temps réglementaire et Leon Draisaitl, fraîchement sorti d’un banc en troisième période. , marquant en prolongation pour donner aux Oilers leur première victoire tant attendue de la saison. « C’était une belle passe de Connor et j’ai eu la chance de la faire », a déclaré Draisaitl, qui a été cloué au banc pendant quelques présences après avoir subi une pénalité égoïste pour contre-échec à la fin de la deuxième période. « Nous cherchons évidemment quelques points ici dès le début, donc c’était bien de revenir et de gagner. C’est toujours agréable d’éliminer le premier et, espérons-le, de créer un élan, de créer un peu de confiance dans notre groupe et de partir de là.

Contenu de l’article Le premier trio d’Edmonton était introuvable pendant la majeure partie de la soirée, tirant à blanc et 0-en-4 en avantage numérique, mais personne n’a connu une plus grande soirée de retour que Draisaitl. Les Oilers venaient tout juste d’abandonner le but de 3-2 à la fin de la deuxième période lorsque Draisaitl a perdu son sang-froid et a placé le bois sur un attaquant des Flyers, laissant les Oilers en désavantage numérique pour commencer la troisième période. C’était sa deuxième mauvaise pénalité en autant de matchs, alors l’entraîneur-chef Kris Knoblauch l’a fait asseoir et lui a envoyé le message. C’est une décision que l’entraîneur précédent avait peur de prendre, mais Knoblauch établit des paramètres clairs sur ce qui est acceptable.

Contenu de l’article

Contenu de l’article Et Draisaitl a répondu : Du pin à la ficelle, pour ainsi dire. « Je pense que certaines pénalités, comme la mienne, sont inutiles », a déclaré Draisaitl. «C’est sur nous, c’est sur moi. Je pense que la plupart de nos tueurs ont fait du très bon travail ce soir. Les Oilers concluent donc leur match d’ouverture à domicile à 1-3, exactement là où ils étaient après quatre matchs la saison dernière. Photo de Shaughn Butts / Postmédia Quelques réflexions : • Si un nuage noir a jeté une ombre funeste sur les Oilers cette saison, cela n’a jamais été aussi évident qu’en première période. C’était l’un de ces débuts où tout ce qui pouvait mal tourner s’est produit. Ils ont pris une mineure sur le banc pour trop d’hommes et ont accordé un but en avantage numérique 45 secondes plus tard. Ils ont contesté l’interférence du gardien de but et ont perdu, les laissant en désavantage numérique pour la deuxième fois au cours des cinq premières minutes. Ils ont pris un autre mineur pour avoir coupé et ont pris du retard 2-0 lorsque le PK les a de nouveau laissé tomber. Bouchard a marqué sur le point, mais le but a été hors du tableau parce que Zach Hyman a interféré avec le gardien de but et lors de leur seul avantage numérique de la première période, ils ont abandonné un deux contre un en désavantage numérique. C’était dur. • Les Oilers avaient encore beaucoup de défauts, mais après avoir commencé 0-3 et pris du retard 2-0 après 20 minutes, s’il y avait jamais eu un match qui aurait pu tourner au désastre, c’était bien celui-ci. Être capable de se lancer dans un jeu qui leur échappait est un bon signe.

Contenu de l’article « Je pense qu’à travers ces matchs, il y a des opportunités de réagir et je pense que nous l’avons fait ce soir », a déclaré Adam Henrique, qui a marqué son premier de la saison lors de la victoire. « L’autre soir, nous avons eu deux buts rappelés et nous en avons eu un autre ce soir, mais nous avons fait du bon travail en répondant. Nous avons continué à répondre et avons trouvé un moyen de revenir dessus. Nous avons capitalisé sur un superbe but en fin de match, puis sur un énorme but en prolongation également pour remporter une grosse victoire pour nous. Photo de Shaughn Butts / Postmédia • Stuart Skinner a réalisé quelques arrêts monstres en deuxième période alors que les Flyers capitalisaient sur une défense de mauvaise qualité pour obtenir des looks de première qualité. Cela aurait facilement pu être 4-2 ou 5-2. Il avait été fuyant lors de ses deux premières apparitions, mais il a donné une chance à son équipe lors de celle-ci. «Vous pouvez en quelque sorte voir qu’il développe son fanfaronnade», a déclaré l’ailier des Oilers Connor Brown, qui a également marqué lors de la victoire. « Quand il se met dans le rythme, il n’y a personne de mieux. » • Après un début de saison très fragile et deux buts marqués en avantage numérique en première période, les tirs au but d’Edmonton ont intensifié leurs efforts à mesure que le match avançait. Ils ont réussi trois pénalités en deuxième période, dont un long avantage de deux hommes. Ce fut une reprise assez forte compte tenu de la gravité de leur passage aux loups. Edmonton a écopé de sept pénalités mineures dans la soirée.

Contenu de l'article • Dans une équipe terriblement à court de joueurs prêts à intervenir et à faire quelque chose lorsque l'élan va dans le mauvais sens ou que quelqu'un prend la liberté avec un coéquipier, Troy Stecher (5-10, 184) a laissé tomber les gants et s'en est pris à Sean Couturier (6 -4, 210) après que l'attaquant des Flyers ait mis une épaule sur Skinner au milieu de la troisième période. « Il avait quelques centimètres d'avance, mais il est resté là et a réussi de bons coups et, dans l'ensemble, il a très bien joué », a déclaré Brown. « Quand vous voyez des coéquipiers se tenir là et tirer coup pour coup avec les gars, les efforts que les gars sont prêts à faire pour prendre l'avantage et gagner des matchs de hockey… cela a été un énorme générateur d'élan pour nous en troisième. » E-mail: [email protected]

Contenu de l’article