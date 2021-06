Leon Cooperman prévoit de choisir son chemin vers le succès, n’attendant pas beaucoup plus du marché global

L’investisseur milliardaire Leon Cooperman a déclaré mardi que la sélection d’actions est la clé de rendements supérieurs à l’avenir, car le marché global a stagné après un rebond historique après la pandémie.

« En ce qui concerne mes perspectives à long terme, pour être honnête avec vous, les actions sont le meilleur endroit où être, mais je ne m’attendrais tout simplement pas à grand-chose des principales moyennes », a déclaré Cooperman à Sommet des conseillers financiers de CNBC. « Je suis prêt à être dans ce genre d’environnement où je dois choisir mon chemin vers le succès. »

Le président de l’Omega Family Office est toujours fortement investi en actions et estime que la vision de la Réserve fédérale sur l’inflation soutiendra le marché. Le S&P 500 a augmenté de plus de 14% en 2021 et a atteint un nouveau record mardi.

« Les forces cycliques qui déterminent les perspectives du marché sont fondamentalement positionnées positivement et c’est pourquoi je suis fortement investi », a déclaré Cooperman. « Nous avons une banque centrale qui veut plus d’inflation. Jusqu’à ce que cela change, je pense que le marché est probablement en bonne forme. »