Leon Balogun: les Rangers signent à nouveau le défenseur pour un contrat d’un an après la blessure de Leon King | Nouvelles du football

Les Rangers ont signé à nouveau le défenseur Leon Balogun pour un contrat d’un an après son départ de QPR.

Le retour du joueur de 35 ans intervient après une blessure à la cheville subie par Leon King mardi, qui exclura le jeune pendant une « période significative ».

Balogun, qui a remporté la Scottish Premiership et la Scottish Cup pendant deux saisons à Glasgow, n’a pas caché son désir de rester au club mais est parti l’été dernier lorsque son contrat n’a pas été renouvelé.

L’international nigérian – qui a passé la saison dernière à Loftus Road – a également joué en Bundesliga et en Premier League, ajoutant l’expérience recherchée par le patron du Gers, Michael Beale.

Il est la septième recrue estivale des Rangers et après avoir rejoint l’équipe lors de leur camp d’entraînement en Allemagne, il a déclaré : « Je suis juste ravi d’être honnête.

« C’est encore un peu irréel mais c’est très réel, donc je suis vraiment très heureux d’être de retour chez les Rangers – j’ai l’impression de rentrer à la maison.

« Depuis que je suis parti, j’ai toujours ressenti beaucoup d’appréciation et d’amour de la part d’amis que je me suis fait à Glasgow et autour du club et maintenant que je suis de retour, c’est pour le moins agréable.

« Je sais que la seconde n’est pas une option, je sais ce que les gens vont dire très rapidement si nous ne sommes pas performants, il est donc temps de se mettre au travail, de faire de notre mieux et de nous assurer que nous obtenons les résultats dont nous avons besoin. »

Beale a ajouté: « Leon est une personne en qui j’ai une confiance totale à la fois en tant que footballeur et en tant qu’homme.

« Il est extrêmement apprécié de tout le monde au sein du club, et nous sommes très heureux que quelqu’un avec son expérience et ses qualités de leader rejoigne notre équipe.

« Naturellement, il réintégrera très rapidement le club et il comprend parfaitement notre façon de travailler et notre style de jeu.

« En tant qu’agent libre, nous avons pu agir rapidement pour qu’il puisse nous rejoindre ici en Allemagne. C’était vraiment agréable de voir l’accueil qu’il a reçu des joueurs et du personnel en nous rejoignant ici au camp. »

Les Rangers pourraient encore faire d’autres ajouts cet été, l’intérêt restant pour le défenseur de Nottingham Forest Jonathan Panzo et le milieu de terrain du Los Angeles FC Jose Cifuentes.

En plus de nouveaux ajouts, le club serait également ouvert aux offres de certains joueurs de la première équipe, notamment Antonio Colak, Glen Kamara et Scott Wright.

Les Rangers se rendent à Kilmarnock le jour de l’ouverture

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kris Boyd pense que les Rangers se rapprochent du Celtic sous Ange Postecoglou, mais l’arrivée de Brendan Rodgers change-t-elle les choses ?



Les Rangers commenceront la saison 2023/24 de Premiership écossaise avec un voyage pour affronter Kilmarnock au Rugby Park, dans un match en direct sur Sky Sports.

L’équipe de Beale disputera ensuite le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions le 8 ou le 9 août, avant de revenir en championnat avec la visite de Livingston à Ibrox le 12 août. Le match retour de leur match européen se jouera en août. 15.

Si les Rangers se qualifient pour le tour des barrages, le match aller aura lieu le 22 ou le 23 août et le match retour le 29 ou le 30 août.

Les deux premiers matchs Old Firm de la campagne auront lieu devant le Sports du ciel caméras, avec la première le 3 septembre et la seconde le 30 décembre. La troisième réunion avant la scission est prévue le 6 avril.

La pause hivernale reviendra le 3 janvier, le lendemain de l’accueil des Rangers à Kilmarnock, et se terminera le 19 janvier.

Après la série de matches du 13 avril, la division se divise en deux, les six meilleures équipes s’affrontant une fois et les six dernières équipes faisant de même. La dernière journée de la saison aura lieu le week-end du 18/19 mai.

