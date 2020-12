Leomie Anderson est clairement fan de la phrase less is more, en passant par la tenue à peine là qu’elle portait aux MOBO Awards mercredi soir.

Le mannequin Victoria’s Secret, 27 ans, s’est présenté hier à la fête scintillante à Londres dans une combinaison complètement transparente, qui n’avait que quelques feuilles stratégiquement placées pour protéger sa modestie.

Sa tenue était faite d’un matériau entièrement transparent qui faisait ressortir son ventre tonique et ses longues jambes.

Sur les seins et la zone de l’entrejambe se trouvaient des feuilles et des pétales délicats, ce qui l’empêchait de révéler à peine quelques centimètres de sa superbe silhouette.







(Image: MOBO via Getty Images)



Sur le dos de la combinaison, les pétales et les feuilles recouvraient à peine ses fesses.

Le one-piece avait des manches longues et une encolure haute, ce qui ne couvrait en rien le corps nu de Leomie.

Elle portait ses cheveux polka raides et attachait son look avec une paire de talons aiguilles noirs.







(Image: MOBO via Getty Images)







(Image: PA)



Leomie a choisi d’accessoiriser avec une paire discrète de boucles d’oreilles en or, laissant sa tenue accrocheuse parler.

La star a débordé de confiance en prenant une série de poses sur le tapis rouge.

Elle s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de sa tenue après avoir volé la vedette.







(Image: PA)



« J’ai gagné @moboawards et je n’ai même pas été nominé », a écrit Leomie dans le post, ajoutant un emoji riant.

Ses abonnés Instagram ont fait l’éloge de son look torride.

L’un d’eux a commenté: « Maintenant, les filles vont commencer à mettre des feuilles partout pour les tournages. Tu as l’air bien si LeLe. »







(Image: Instagram)



« Oh mon Dieu, je n’étais pas prêt. Déesse », a posté un autre.

Un troisième a déclaré: « C’est absolument magnifique. »

Un autre utilisateur d’Instagram a convenu: « Voici comment vous le faites. »