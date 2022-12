Leo Varadkar revient en tant que Premier ministre irlandais – et il a beaucoup en commun avec Sunak | Nouvelles du monde

Leo Varadkar a retrouvé le poste de Taoiseach (Premier ministre irlandais) conformément à l’accord qui sous-tend le gouvernement de coalition.

Le leader du Fine Gael, qui était Tanaiste (vice-Premier ministre) depuis deux ans, a échangé ses rôles avec le leader du Fianna Fail, Micheal Martin.

M. Varadkar, 43 ans, a été nommé lors d’une séance spéciale du Parlement irlandais avant de se rendre pour rencontrer le président.

Il a déclaré à la Chambre que la coalition était née “dans un esprit d’unité” pendant la pandémie et a déclaré qu’il avait l’intention que cela continue.

“Fournir de l’espoir et un logement, des opportunités économiques et un bon départ pour tous”, telle serait sa mission, a-t-il ajouté.

Leo Varadkar est entré dans l’histoire en 2017, devenant le plus jeune Premier ministre d’Irlande et son premier Taoiseach gay.

Fils d’un médecin indien et d’une infirmière irlandaise, lui et Rishi Sunak partagent un héritage et une politique similaires.

Aoife Moore, correspondant politique du Sunday Times en Irlande, a déclaré: “Leo Varadkar est le premier Taoiseach gay que nous ayons jamais eu et le premier Taoiseach minoritaire que nous ayons jamais eu, Rishi Sunak le premier Premier ministre minoritaire … donc ceci est un nouveau départ.”

“Rishi Sunak a déjà signalé qu’il souhaitait conclure un accord sur le Brexit … et les deux hommes s’y attaqueront avec cela en tête, qu’ils veulent que tout soit réglé”, a-t-elle ajouté.

Mais le tri ne sera pas facile lorsque les unionistes le tiennent personnellement responsable de la frontière du Brexit en mer d’Irlande.

Au cours des négociations, Leo Varadkar a averti l’UE qu’une frontière dure entre le Nord et le Sud pourrait conduire à la violence de l’IRA.

Dans les zones loyalistes, ils ont marqué son retour en tant que Taoiseach en érigeant des affiches menaçant une reprise de la violence loyaliste à la place.

Billy Hutchinson, un ancien prisonnier loyaliste et maintenant chef du petit Parti unioniste progressiste, a déclaré: “Chaque fois que quelqu’un a une aversion pour quelqu’un, la colère vient en premier et c’est ce qui s’est passé.

“Vous pouvez avoir une dispute avec vos voisins mais vous devez la résoudre.

“De ce point de vue, s’il veut vraiment que la République d’Irlande fonctionne, alors il doit s’assurer qu’il a des voisins amicaux”, a-t-il ajouté.

Leo Varadkar a été impliqué dans une controverse et une enquête policière sur sa fuite d’un rapport de médecin généraliste et n’est pas aussi populaire dans les sondages qu’il l’était.

Une vidéo de lui dans une boîte de nuit de Dublin, mise en ligne il y a deux semaines, a suscité des questions sur les lois sur la vie privée mais aussi sur son propre jugement.

Mais il espère avoir au moins deux ans pour changer les choses avant les prochaines élections générales.