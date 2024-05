Leo, The Boss Baby parmi les titres les plus regardés dans un nouveau vidage de données

Collection Everett

Lorsque Netflix a publié jeudi son dernier ensemble de données majeures – le deuxième sous le nom de Ce que nous avons regardé : un rapport d’engagement Netflix – les fonctionnalités d’animation ont continué à démontrer un impact majeur pour le streamer. Parmi les 100 titres les plus visionnés au cours de la période considérée, de juillet à décembre 2023, 33 étaient des films d’animation, totalisant 1 087 600 000 vues.

Cela étant dit, les titres sous licence d’autres studios ont continué à éclipser largement les originaux de Netflix, en termes d’impact. Sur les 33 titres d’animation du Top 100, cinq ont été produits par Netflix ; le protagoniste d’Adam Sandler Leo s’est classé au 3e rang au classement général, avec 96 millions de vues. D’autres qui ont fait la coupe inclus Le Roi Singe (#30, 42 900 000 vues), Chicken Run : L’aube de la pépite (#41, 35 200 000 vues), le film nominé aux Oscars Nimone (#47, 31 200 000 vues), La bête marine (#84, 20 800 000 vues) et Retour dans l’Outback (#93, 19 600 000 vues).

Le principal fournisseur de films d’animation de Netflix était de loin Universal, qui, grâce à un accord de licence exclusive, a apporté 22 titres au streamer au cours de ces mois, la plupart provenant de DreamWorks et Illumination. Parmi les autres sociétés représentées sur la liste figuraient Sony (avec 3), Paramount/Nickelodeon (1) et le français SND (1). L’impact relatif des titres sous licence par rapport aux originaux, dans ce cas, n’est pas si différent de ce qui a été vu du côté de la télévision sur Netflix, étant donné le don unique du streamer pour créer des phénomènes en tête des charts à partir d’anciennes séries comme Costumes. Dans l’ensemble, les titres animés restent un investissement formidable pour le streamer – étant donné leur tendance à être diffusés en boucle auprès des enfants, pour commencer.

Parmi les autres titres animés classés en bonne place dans le dernier rapport sur les fonctionnalités de Netflix, classés par nombre de vues, figurent Le bébé patron (61 700 000), Paw Patrol : Le film (59 000 000), Miraculous : Ladybug et Chat Noir, le film (49 700 000), Le Grinch du Dr Seuss (45 300 000), Le film Super Mario Bros. (44 900 000), Chanter (40 800 000), Hôtel Transylvanie (40 100 000), Trolls (38 300 000), Chanter 2 (37 500 000), Shrek (35 100 000), Les Croods : une nouvelle ère (34 700 000), Le Chat Potté : Le Dernier Vœu (33 800 000), Woody Woodpecker (29 100 000), Shrek2 (27 000 000), Les Minions : L’Ascension de Gru (26 200 000), Spider-Man : à travers le Spider-Verse (24 700 000), Moi, Moche et Méchant 2 (23 900 000), La vie secrète des animaux de compagnie (23 900 000), le spécial Minions et plus tome 2 (23 800 000), Les méchants : de très mauvaises vacances (23 500 000), Minions (22 400 000), Madagascar (20 800 000), Les Croods (19 300 000), Bee movie (19 100 000), Captain Underpants : le premier film épique (19 000 000) et Hôtel Transylvanie (18 300 000).

Les titres les plus récents comme Thelma la Licorneet je suis sur le point de sortir l’anime Ma fille Oni demain, Netflix présentera le mois prochain des films d’animation, dont celui de DreamWorks Maison, Le film Lego, Le film Lego Batman et c’est original Ultraman : en hausse.