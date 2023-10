Leo : Thalapathy Vijay, l’accord théâtral Telugu du film Lokesh Kanagaraj sera révisé en raison de CES films ?

L’un des films les plus attendus à Dussehra est Leo. Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj ont réalisé l’un des films les plus médiatisés de 2023. La bande-annonce a reçu un excellent accueil jusqu’à présent. On peut voir Thalapathy Vijay dans le rôle principal de Leo Das. La bande-annonce pleine d’action présente également Sanjay Dutt, Trisha et Arjun Sarja. Lokesh Kanagaraj a tourné le film dans les vallées enneigées du Cachemire. Les plans CGI de Thalapathy Vijay combattant une hyène ont également été appréciés. Mais il semble qu’il y ait un problème avec les droits cinématographiques dans la ceinture Telugu.

Regardez la bande annonce de Léo

Concurrence rude pour Leo sur les marchés Telugu

Dussehra est l’une des principales dates festives du marché du Sud. Alors que Leo a un rendez-vous propre sur le marché tamoul, il n’en est pas de même pour le marché Telugu. Nous avons deux grands films, Tiger Nageswara Rao et Bhagavanth Kesari. La bande-annonce de Tiger Nageswara Rao a reçu un formidable accueil. C’est le même cas avec Bhagavanth Kesari. Ravi Teja et Nandamuri Balakrishna ont une énorme base de fans dans différentes parties du Telangana et de l’Andhra Pradesh. Il semble que S Naga Vamsi, qui détient les droits théâtraux de Leo pour le marché Telugu, soit d’humeur à reconsidérer les choses.

Leo se dirige vers de nouvelles négociations sur le marché Telugu

Selon Telugu 360, le producteur de Tollywood S Naga Vamsi a décidé d’avoir une nouvelle série de négociations avec les producteurs de Leo. Il voudrait négocier le prix. Leo fera face à la concurrence de ces deux films. De plus, la bande-annonce de Leo a reçu une réponse mitigée de la part des fans du marché Telugu. C’est là, semble-t-il, une autre raison importante derrière sa décision de réviser les aspects monétaires de l’accord. Eh bien, voyons comment Leo se comporte sur les marchés Telugu dans la vague des deux grands films.