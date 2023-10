Leo Review : Thalapathy Vijay, le nouveau film de Lokesh Kanagaraj ne parvient pas à impressionner ; tendance des internautes #LeoDisaster

Thalapathie Vijay vedette Leo est sorti en salles et le film reçoit des critiques drastiques. Le film est qualifié d’énorme déception par le public car il ne parvient pas à les impressionner. Thalapathie Vijay’Leo de Leo était l’un des films les plus attendus, mais à mesure que le film est sorti, il a laissé le public extrêmement déçu. #Léocatastrophe est une tendance sur Twitter, et le public qui sort des salles de cinéma critique fortement le film, le qualifiant de raté et de perte de temps.. Leo directeur Lokesh Kanagaraj est fortement critiqué pour avoir provoqué un désastre malgré la présence d’un artiste comme Thalapathy Vijay.

Situation des fans de Vijay : Lion avant de regarder Lion après avoir regardé #LéoDésastre pic.twitter.com/eGLTKNyzsO M. ? (@AjithiyanSuriya) 19 octobre 2023

Naan Vijay est fan de ça. 2ème mi-temps Romba Lag. Très déçu ?#LéoRevue #LéoDésastrepic.twitter.com/SOIIcDKMnb Trollywood ? (@TrollywoodX) 19 octobre 2023

Thalapathy Vijay a été salué pour avoir offert sa meilleure performance en carrière en Lion.

En plus de qualifier le film de plus grande déception, Vijay est considéré comme la seule raison pour faire du film une montre supportable, car les fans affirment qu’il a donné la meilleure performance de sa carrière. En effet, la réponse drastique de Leo est incroyable, et il sera intéressant de voir si le film parvient ou non à survivre au box-office.

Je ne suis pas un grand fan de Vijay mais Leo est l’un des meilleurs films que j’ai vu ces dernières années. Passionnant, intense et 3 heures de pur divertissement. Un film à voir absolument #LéoRevue pic.twitter.com/bQBdOC952d ` (@chixxsays) 19 octobre 2023

Pendant que le battage médiatique autour Leo était énorme et il était prévu que Thalapathie Vijay La star gagnera environ 150 crores de roupies au box-office mondial.