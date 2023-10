Leo Overseas Box Office : le film de Thalapathy Vijay bat PS1, Jailer ; battre Pathaan ensuite au Royaume-Uni ? Des avancées stupéfiantes font parler le commerce

Thalapathie Vijay arrive avec l’un des plus grands films de l’année, Leo. Le film est un drame plein d’action avec des stars comme Trisha, Sanjay Dutt et Arjun Sarja. C’est un film pan-indien. Nous savons que les stars tamoules ont un énorme public à l’étranger, notamment en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Les réservations à l’avance pour Leo ont commencé presque un mois à l’avance. Les créateurs du Lion sont ravis car la réponse est superbe. Il a dépassé un certain nombre de grands films tamouls comme Ponniyin Selvan 1, Jailer, Beast, Vikram, Varisu et d’autres. Leo prendra la plus grande ouverture en termes de chiffres. Jetez un œil à ces chiffres ci-dessous…

Leo est distribué par Ahimsa Entertainment sur le marché britannique. Il sortira dans divers endroits de Londres et des environs. Les fans de Thalapathy Vijay prévoient de se rendre pour le film. La grande nouvelle est que Leo donne une rude concurrence à Pathaan. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, le film de John Abraham a rapporté plus de Rs 1 000 crores dans le monde.

Thalapathy Vijay filme Leo pour battre Pathaan ?

Le jour de son ouverture, Pathaan a gagné 319 000 livres au box-office britannique. Leo de Lokesh Kanagaraj a déjà gagné 385 000 livres jusqu’à présent. Il est évident qu’une tempête va se déclencher après que Léo soit apparu sur les écrans. Le film de Thalapathy Vijay affrontera Ganapath, Ghost, Tiger Nageswara Rao, Bhagavanth Kesari et d’autres de Tiger Shroff-Kriti Sanon.

Le dernier film de Thalapathy Vijay, Beast, n’a pas fonctionné comme prévu au box-office. Le cinéaste Nelson Dilipkumar s’est dit très bouleversé pendant près d’une semaine après la débâcle de Beast. Mais il semble que Thalapathy Vijay l’ait consolé. Leo a des séquences de combat passionnantes dans les vallées enneigées du Cachemire. Sanjay Dutt joue le rôle d’Harold Das.