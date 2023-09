Leo Overseas Box Office : l’acteur de Thalapathy Vijay entre dans le top cinq des films indiens au Royaume-Uni ; ventes de billets soutenues aux États-Unis

Ce Dussehra, les deux grands films sont Leo et Ganapath. Les fans de Thalapathy Vijay sont super excités à propos de Leo. Il y a plusieurs raisons à cela. C’est un combo du créateur de Vikram Lokesh Kanagaraj et Thalapathy Vijay, la chanson Badass d’Anirudh Ravichander fait fureur et nous avons également des stars comme Sanjay Dutt et Arjun Sarja dans le film. Les préventes de Leo au Royaume-Uni et aux États-Unis ont commencé bien en avance. Les préventes sont un indicateur de la façon dont les fans sont excités à propos de Leo. En 2022, Lokesh Kanagaraj a offert aux fans un film événement avec Vikram. Les attentes sont extrêmement élevées.

Leo dans le top 5 des films indiens au box-office britannique

Le film Leo de Thalapathy Vijay s’est déjà classé parmi les cinq premiers films indiens au box-office britannique. Les films qui le précèdent sont Pathaan de Shah Rukh Khan, Sultan de Salman Khan, Chennai Express et Race 3. Leo avec des préventes de 250 000 livres est à la cinquième place.

Il a déjà remplacé les films tamouls comme Ponniyin Selvan 1 et 2, Beast et Jailer au Royaume-Uni. Thalapathy Vijay cherche maintenant à battre son propre record. Il a déjà dépassé ces films de loin.

Son calme masque sa rage ????????? Ce n’est que le début de nombreux records qui vont disparaître ???#LEO #ThalapathieVijay @7screenstudio pic.twitter.com/gj86BOvn49 Cinémas Prathyangira (@PrathyangiraUS) 29 septembre 2023

#LetsCinema EXCLUSIF: #Leo aux Etats-Unis ?? Premières – 8336 billets vendus Jour 1 au Jour 4 – 2275 billets vendus Total de billets jusqu’à présent – 10 611 billets Le montant brut total approximatif est de 225 000 $+ (1,87 cr) pic.twitter.com/gw8BuvqbAr LetsCinema (@letscinema) 29 septembre 2023

Leo a gagné jusqu’à présent 1,87 crores de roupies au box-office américain en ventes anticipées. Plus de 8 000 billets ont été vendus pour la première du spectacle. Il semblerait que 10 000 billets aient déjà été vendus aux États-Unis. Les réservations à l’avance s’ouvrent également en France, au Canada, en Australie et ailleurs. La chanson Badass a également reçu un excellent accueil de la part des fans. Thalapathy Vijay a impressionné tout le monde par son dévouement envers Leo. Trisha est sa principale dame. Une grande partie du film a été tournée au Cachemire.