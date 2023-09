Leo : Mahendran fait allusion à ce que les fans peuvent attendre de la scène d’entrée de Thalapathy Vijay, « Pour être honnête… »

L’une des sorties de films tamouls les plus attendues de l’année, Leo se prépare pour une grande sortie en salles l’année prochaine. En vedette Thalapathie Vijay dans le rôle principal, le film est réalisé par Lokesh Kanagaraj et marque la première collaboration à l’écran du duo acteur-réalisateur. Apparemment, le film fera partie du LCU (Lokesh Cinematic Universe) de Lokesh et les fans ont hâte de voir ce que le cinéaste leur réserve. Récemment, l’acteur Mahendra a révélé qu’il avait regardé la séquence d’entrée de Vijay. L’acteur a fait allusion à ce que le public peut attendre du cinéaste et a également déclaré que ce serait « super ».

Voici ce que Mahendran a à dire après avoir regardé la scène d’entrée de Thalapathy Vijay de Leo

Récemment, Mahendran a assisté à un événement universitaire, où il a parlé de sa rencontre avec Lokesh Kanagaraj alors qu’il était occupé à monter. Leo. L’acteur a révélé que lorsqu’il est intervenu, il ne savait pas que le cinéaste montait la scène d’entrée de Thalapathy Vijay.

Selon un rapport de Villa Rose, Mahendran a déclaré qu’il avait rencontré Lokesh il y a 10 jours alors qu’il était au studio de montage. L’acteur a déclaré qu’après avoir vu une superbe affiche, il avait demandé à Lokesh ce que c’était, ce à quoi il avait répondu qu’il montait la scène d’ouverture de Vijay de Leo à l’heure actuelle.

Mahendran a en outre révélé que Lokesh lui avait demandé s’il voulait le regarder, ce à quoi l’acteur a répondu que s’il le faisait, les gens commenceraient à l’embêter et il pourrait finir par révéler accidentellement quelque chose. « Après ça, je m’enfuirai, tu ne peux rien me demander », a ajouté l’acteur.

Mahendran a ajouté que Lokesh lui avait dit qu’il devait regarder la scène, mais qu’en guise de punition, il ne pouvait en parler à personne. « Pour être honnête, j’ai regardé les cinq premières minutes de l’entrée de Thalapathy », a ajouté l’acteur. Il a en outre décrit la scène d’ouverture de Vijay de Leo aussi formidable.

À propos Leo

Mettant en vedette Thalapathy Vijay dans le rôle principal, le film marque son entrée dans la LCU, qui comprend des films comme celui de Kamal Haasan. Vikram et celui de Karthi Kaithi. Outre Vijay, le film met en vedette Trisha, Arjun Sarja, Gautham Vasudev Menon, Mysskin, Mansoor Ali Khan, Mathew Thomas et Priya Anand dans des rôles clés. Sanjay Dutt jouera le rôle du principal antagoniste. Leo devrait sortir en salles dans le monde entier le 19 octobre 2023.