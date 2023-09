Leo : Les fans de Thalapathy Vijay diffusent de fausses nouvelles sur la mort de Mysskin ? Les internautes mécontents exigent des excuses publiques de la part de la superstar

Thalapathy Vijay, qui sera vu dans Leo, possède l’une des bases de fans les plus solides de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. L’une de ses co-stars dans le film est Mysskin. c’est un acteur, scénariste et cinéaste très connu dans le Sud. Il a fait le point sur Leo aux fans de la star. Il a dit que Leo s’était bien formé et Thalapathy Vijay était heureux de voir le résultat final. Les fans de Thalapathy Vijay étaient contrariés que Mysskin se soit adressé à la superstar avec désinvolture lors de sa brève interview. Ils ont trouvé cela irrespectueux. Il y a eu un certain nombre de rumeurs autour de Leo. Certains sont même allés jusqu’à dire que Lokesh Kanagaraj n’est pas le « vrai réalisateur » car il a eu des problèmes avec la superstar. Eh bien, il n’y a rien à dire !

Fausse nouvelle sur la disparition de Mysskin

Il semble que les fausses nouvelles concernant la mort de Mysskin soient devenues virales sur les réseaux sociaux. L’expert commercial Manobala Vijayabalan a déclaré que ce n’était pas vrai. Mysskin est en forme et va bien. La fausse rumeur a été répandue par quelqu’un qui serait associé au chef du district de Vijay Makkal Iyakkam. Comme nous le savons, Vijay est censé faire une entrée remarquée en politique. Son fils, Jason Sanjay, s’est déjà lancé dans une carrière cinématographique. Il réalisera un film pour Lyca Productions. Les fans ont déclaré qu’un tel comportement de la part des fans était condamnable. Jetez un œil à certains des tweets ci-dessous…

Le réalisateur Mysskin se porte bien. Ne croyez PAS aux rumeurs répandues par le chef du district Vijay Makkal Iyakkam. pic.twitter.com/wwBaU8J52J Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 16 septembre 2023

Beaucoup sont mécontents de voir un tel comportement de la part des fans. Ils estiment qu’il n’est pas obligatoire pour tout le monde de parler de Thalapathy Vijay sur un ton très respectueux. Jetez un oeil aux tweets…

@acteurvijay devrait s’excuser auprès de Mysskin lors de la scène de lancement audio de Leo au nom de VMI. ? N? (@rajini_mano) 16 septembre 2023

« Une base de fans si toxique ». Même avant d’entrer en politique, ces Lawadas font des choses tellement bon marché. Rien à dire . Koduva (@KoduvaaOff) 16 septembre 2023

C’est bon d’entendre Ne répandez pas de rumeurs Les médias sociaux Nalla Visayathuku Kooda utilisent Panla pradeep (@gentledepu) 16 septembre 2023

Abus de mort ? La pire base de fans de Kollywood @acteurvijay RAO 🙂 ? (@Offl_RAO) 16 septembre 2023

Leo de Thalapathy Vijay enregistre d’énormes réservations à l’étranger. Il semble que la version complète du film sera diffusée au Royaume-Uni. Les autres membres du casting comprennent Trisha, Arjun Sarja et Sanjay Dutt. La star de Bollywood prévoit le rôle d’Harold Das.