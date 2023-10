Leo : le réalisateur Lokesh Kanagaraj laisse tomber un indice majeur sur l’histoire du film Thalapathy Vijay

Le film vedette de Thalapathy Vijay, Leo, est un thriller d’action à venir qui sortira bientôt jeudi 19 octobre. La superstar des films du Sud, le réalisateur Lokesh Kanagaraj, resterait à l’écart de toutes les activités promotionnelles car il est ces jours-ci occupé avec son film ambitieux.

Dans une récente interview avec Cinema Expres YouTube, le réalisateur Lokesh Kanagaraj a parlé du film de Leo et a également donné des indices importants sur le scénario et l’intrigue. Le cinéaste est connu pour avoir créé des films d’action et a récemment déclaré que Leo avait une histoire modèle familière au public.

Lors de sa conversation avec la chaîne YouTube Cinema Express, Lokesh a parlé de la bande-annonce de Lor et a déclaré qu’elle contenait un récit similaire à la façon dont se déroule un film. Il a dit qu’il s’agissait d’une tentative planifiée et qu’il voulait que la bande-annonce transmette exactement le sujet de la vedette de Thalapathy Vijay.

Le réalisateur a déclaré qu’avec Vikram, il avait tenté une narration non linéaire, alors que Leo n’est pas un film non linéaire doté d’une narration linéaire. Il a poursuivi en disant que le film est familier au cinéma tamoul et qu’il voulait raconter l’histoire différemment. Il a même ajouté que beaucoup plus pouvait être ajouté à de telles histoires et les rendre plus passionnantes. Il voulait que Thalapathy Vijay joue dans une telle histoire. Lokesh a même déclaré que l’expérience que le public vivrait au théâtre serait différente.

En parlant de Leo, Thalapathy Vijay jouera le rôle de Parthiban, un simple père de famille, et de Leo Das qui est un gangster dans le film. Trisha Krishnan jouera le rôle principal féminin dans le film. Sanjay Dutt, Arjun Sarja, Gautham Vasudev Menon, Priya Anand, Mansoor Ali Khan, Babu Antony, Mathew Thomas, Sandy Master et bien d’autres seront vus dans des rôles de soutien.