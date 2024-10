Leo et Brittany de Love Is Blind révèlent pourquoi ils se sont séparés (Exclusif)

Attention : cette histoire contient des spoilers des épisodes 1 à 6 de L’amour est aveugle saison 7.

Brittany Wisniewski et Leo Braudy n’ont pas mis fin à leur conte de fées L’amour est aveuglemais il n’y a pas de mésentente entre les ex.

Les fans ont regardé le premier lot d’épisodes de la saison 7 alors que les deux formaient une connexion dans les modules et se fianceaient. Mais après leur première révélation – une rencontre gênante où Brittany n’était clairement pas sûre de ses sentiments et incapable de dire « Je t’aime » à Leo, alors qu’il était extrêmement sûr de son dévouement – ​​il a été confirmé que les producteurs avaient arrêté de suivre le couple. Ils se sont finalement envolés pour Miami pour des vacances, mais ont ensuite annulé leurs fiançailles et se sont séparés.

La brève révélation a probablement laissé les téléspectateurs sur le bord de leur siège alors qu’ils se demandaient ce qui s’était passé entre les deux hommes qui avait conduit à leur rupture. Maintenant, Brittany et Leo remettent les pendules à l’heure dans des entretiens séparés avec PEOPLE. Voici ce qu’ils avaient à dire sur leur relation.

PERSONNES : Qu’est-ce qui chez l’autre personne vous a donné confiance en vous engageant dans les pods ?

LEO BRAUDY : À quel point la conversation a été incroyablement facile et à quel point je me sentais à l’aise avec elle. Elle m’a vraiment équilibré. C’était ce lieu de réel confort, qui, je pense, représente vraiment ce qu’est une relation. Vous voulez avoir l’impression que l’autre personne est chez elle et qu’elle se sent comme chez elle.

BRITTANY WISNIEWSKI : C’est un gars très intellectuel. Il a vraiment coché tout ce que j’avais sur ma liste de manifestations pour un mari. Il est émotionnellement intelligent. Nous nous entendions simplement sur le plan spirituel, sur tous les aspects, évidemment, sauf sur le plan physique parce que nous ne le savions pas. Mais c’était une énergie. J’entrais toujours dans un module et j’entendais sa voix et j’étais tellement excité.

« Léo Braudy sur ‘L’amour est aveugle' ».

Avec l’aimable autorisation de Netflix



Brittany, le travail et la situation financière de Leo ont-ils été pris en compte dans votre décision ? Et Léo, pourquoi était-ce si important d’en parler lors de vos conversations dans les pods ?

LB : C’est drôle, on n’en a vraiment pas beaucoup parlé. C’était, je suppose, seulement important dans le sens où j’essayais simplement d’être authentique sur qui j’étais, mais une grande partie des discussions à ce sujet se déroulaient dans le contexte familial. Et pour moi, poursuivre l’entreprise familiale est quelque chose dont je suis fier. Donc, quelle que soit la personne avec qui je serais, c’est plus qu’un mariage. Les affaires font réellement partie des activités dans lesquelles une personne est impliquée, c’étaient donc des conversations pertinentes. Je n’avais vraiment pas l’impression d’en parler beaucoup, mais peut-être que j’en ai parlé plus que je ne le pensais.

BW : Leo et moi n’avons pas vraiment parlé de finances, pour être honnête, jusqu’à ce jour. Vous avez certains sujets dont vous êtes encouragé à parler tous les jours, et c’était le jour de la finance et c’est vraiment à ce moment-là que j’ai eu le goût [that] il pourrait être assez stable financièrement, ce qui bien sûr est formidable dans une relation. Mais à part ça, ce n’était pas du tout un sujet de discussion principal.

Qu’est-ce qui vous est passé par la tête le jour de la révélation ? Avez-vous ressenti une déconnexion ?

LB : J’étais ravi de la voir, mais il y avait absolument une certaine gêne. Je pense que beaucoup de révélations sont gênantes. La nôtre a peut-être été particulièrement délicate. C’était bizarre parce que nous trouvions du réconfort l’un dans l’autre, mais je pouvais aussi dire que même si j’étais en elle, je pense qu’elle ne l’était pas autant en moi. Et tout se déroule en temps réel. Il se passe tellement de choses en même temps. C’était donc une gêne confortable, ce qui est une chose très paradoxale, mais c’était un peu ce que je ressentais.

BW : Je pense que j’ai ressenti toutes les émotions humaines possibles pendant ces 20 minutes et j’ai été complètement dépassé. Je n’ai pas été surpris de son apparence – j’ai imaginé deux versions de lui et il était exactement l’une des versions que j’imaginais, donc je n’ai pas vraiment été déconcerté par cela. Mais j’ai été déstabilisé par ce que j’ai ressenti lorsqu’il a proposé, parce que je me suis immédiatement dit : « Je ne pense pas que ce soit bien. » C’était une question d’énergie. Je n’ai tout simplement pas ressenti les choses que vous pourriez penser ressentir lorsqu’on vous proposera, malgré un lien si fort. je ne pense pas que ce soit le cas [a physical disconnect]pour être totalement honnête. Je pense que c’est un gars très attirant et il a une présence magnétique très forte en personne quand on est à côté de lui, ce que j’adore, mais ce n’était qu’une intuition. Je ne peux pas l’expliquer. C’était simplement : « Ce n’est pas mon mari et maintenant je dois comprendre ça. »

Brittany Wisniewski sur « L’amour est aveugle ».

Avec l’aimable autorisation de Netflix



Après la révélation, les producteurs ont annoncé qu’ils ne suivraient plus votre histoire. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle ?

LB : Oh, j’ai été écrasé. Qui ne veut pas aller à Cabo avec tous ces nouveaux amis que vous vous êtes fait et votre fiancée, et puis aussi toutes les autres femmes qui vous intéressent pour voir à quoi elles ressemblent ? J’avais vu le spectacle. Cela a l’air tellement amusant, incroyable et spécial, alors j’ai été totalement écrasé.

BW : J’ai été vraiment déçu parce que vous construisez une relation si forte avec tout le monde dans la série, toutes les filles, donc bien sûr, ne pas filmer, être avec elles et s’amuser était quelque chose de triste. Mais je savais que nous étions le maillon le plus faible. Soyons honnêtes, j’étais le seul à ne pas dire « Je t’aime » à la personne à qui j’étais fiancée, donc je n’ai pas été surpris.

Que s’est-il passé à Miami après que les caméras ont cessé de tourner ?

LB : Nous avons passé un moment vraiment merveilleux à Miami, et à la fin, même si nous avons passé un moment formidable, nous avons simplement décidé que nous ne nous voyions pas vraiment procéder à des fiançailles complètes menant au mariage et que nous étions simplement meilleurs. en amis.

BW : Honnêtement, les premiers jours, nous nous sommes tellement amusés. Vous avez la liberté, vous êtes en déplacement, vous avez votre téléphone et vous parlez simplement de tous les bons moments que vous venez de passer. Et puis les choses commencent à devenir réelles. On se sent un peu installé et on sait juste que quand on est en présence de quelqu’un, des petites bizarreries qui peuvent t’énerver et vice versa. Honnêtement, la connexion physique n’était tout simplement pas là.

Une révélation sur la saison 7 de « Love Is Blind ».

Avec l’aimable autorisation de Netflix



Pourquoi avez-vous finalement décidé d’arrêter ?

LB : C’était une sorte de processus auquel nous réfléchissions tout le temps. Au début du voyage, vous êtes à ce niveau-là parce que vous n’avez jamais vu cette personne. Il y a tellement de choses à dire. Vous êtes libre. Et puis, à mesure que les choses se stabilisent, vous vous dites un peu : « D’accord, nous sommes là. Tu portes ma bague à ton doigt. Parlons de ça. Nous avons eu beaucoup de conversations tout au long du voyage et sommes mutuellement arrivés à la conclusion que nous ne voyions tout simplement pas cela se transformer en mariage.

BW : L’alchimie n’était tout simplement pas là. Nous avons eu une discussion au début sur la façon dont cela pourrait fonctionner, puis le temps a passé pendant le voyage et l’alchimie n’était tout simplement pas là et nous l’avons ressenti mutuellement. Nous sommes de très bons communicateurs, donc ce n’était pas une grosse épreuve. Ce fut une réalisation très propre et respectueuse. Leo, comme je l’ai dit, a coché de nombreuses cases concernant ce que je voulais chez un homme. Ce n’est tout simplement pas ma personne.

Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise de votre séjour L’amour est aveugle?

LB : Je pense avoir compris qu’il est vraiment important d’être vulnérable et que j’étais vraiment partagé entre deux options dans la série. Et je pense que parfois dans la vie, il faut suivre son cœur, et je pense que je suis resté vraiment coincé dans beaucoup d’indécision et cela a conduit à beaucoup de stress. Je ne me retrouverai certainement jamais dans une situation où je suis aussi déchiré que je l’étais. Ça, je le sais, parce que ce n’était vraiment pas amusant.

BW : L’ensemble du processus de participation à la série, sous toutes ses formes, a été un véritable catalyseur de croissance personnelle. Je veux dire, j’ai appris à mieux communiquer. C’est certainement le numéro un, car je dirai que je n’étais pas le meilleur communicateur, surtout pour mes émotions et pour les traduire dans mes relations jusqu’à présent. Je peux écrire une belle lettre. J’ai écrit beaucoup de lettres à l’époque où j’étais en cellule, c’est donc certainement la chose la plus importante que j’ai apprise, et la confiance. C’est un véritable catalyseur de croissance à tous points de vue.

Épisodes 1 à 6 de L’amour est aveugle la saison 7 est désormais diffusée sur Netflix et les épisodes 7 à 9 sortiront le mercredi 9 octobre.