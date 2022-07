LEO DOCHERTY : Mon amie Kemi Badenoch est franche, dure, intelligente… et fait parler TOUT LE MONDE

Kemi Badenoch, ami franc-parler de MMY, a fait écouter tout le monde.

Son intelligence, sa conviction, sa ténacité et son désir de montrer au public britannique que l’État ne peut pas résoudre tous nos problèmes font tourner les têtes, et sans surprise.

Leo Docherty, ministre de la Défense, du peuple et des anciens combattants Crédit : Le Soleil

Il est entièrement derrière l’espoir du Premier ministre Kemi Badenoch Crédit : PA

Les gens en ont assez des mêmes vieux slogans bon marché et de l’étatisme consensuel.

Kemi offre à notre parti la meilleure chance de pouvoir se renouveler et d’offrir une nouvelle vision aux électeurs et au pays au sein du gouvernement.

Le fait que nous devons admettre est que nous sommes au gouvernement depuis douze ans maintenant, et bien qu’il y ait eu beaucoup de progrès positifs pendant cette période dont nous pouvons être fiers, il reste encore beaucoup de travail à faire.

Les électeurs se demanderont à juste titre lors des prochaines élections, est-ce que je suis mieux maintenant qu’il y a cinq ans ? Pour un trop grand nombre, la réponse sera non.

Tout cela n’est pas dû à des facteurs sous notre contrôle, bien sûr. Une pandémie mondiale et la guerre de Poutine en Ukraine ont toutes joué un rôle important à cet égard.

Mais en fin de compte, nous devrons toujours être en mesure de communiquer aux électeurs lors des prochaines élections que nous sommes ceux qui ont le plan pour renverser la vapeur.

Je crois en Kemi parce qu’elle a les bons diagnostics des problèmes et les bonnes solutions pour eux.

Elle comprend que le consensus de la dernière décennie selon lequel un État plus grand est la réponse à nos problèmes, que le managérialisme de Whitehall est la meilleure forme de gouvernement et que la croissance économique est au mieux une préoccupation secondaire, a beaucoup à répondre.

Kemi sait que nous pourrions faire beaucoup mieux en termes de croissance et d’amélioration de la qualité de vie de tous nos citoyens, car elle croit en la Grande-Bretagne.

Elle voit le bien qui est inhérent à notre nation et à ses institutions communes, et elle veut libérer ce potentiel. Elle est une fière défenseure de notre pays, de notre culture et de nos valeurs.

La liberté d’expression, la démocratie, la justice et l’état de droit auront toujours besoin d’être défendus avec fermeté par les conservateurs – au pays et à l’étranger.

En tant qu’ancien soldat qui a fréquenté Sandhurst et servi en Irak et en Afghanistan, et en tant que ministre de la Défense, je suis parfaitement conscient des dangers auxquels nous et nos alliés qui partagent nos valeurs sommes confrontés à l’étranger.

L’agression de la Russie en Ukraine n’est qu’un exemple de ce qui peut arriver si les défenseurs du libéralisme et de la justice ne se font pas entendre – et sentir – sur la scène internationale.

Mais ce n’est pas facile à faire. Pour bien relever ces défis à l’étranger avec la force et la volonté qu’ils nécessitent, nous devons d’abord surmonter les obstacles plus près de chez nous.

Cela signifie présenter des arguments solides et convaincants en faveur du rôle de la Grande-Bretagne dans le monde. Trop de gens voudraient que nous nous rétrécissions derrière nos frontières, préférant plutôt dépenser des ressources pour notre propre peuple.

Mais comme nous l’avons vu au cours des six derniers mois, nous vivons dans un monde globalisé et nos vies domestiques sont extrêmement vulnérables aux perturbations dans des endroits lointains, car les chaînes d’approvisionnement sont coupées et la confiance des entreprises menacée. Poutine a beaucoup à répondre de la crise du coût de la vie.

Nous pouvons être extrêmement fiers de la réponse de notre gouvernement et de notre premier ministre à la crise ukrainienne. Nous avons fait preuve du même leadership international et du même entêtement face à la tyrannie qui ont fait du Royaume-Uni un grand pays à travers l’histoire.

Nous avons mis fin à l’idée qu’après le Brexit, nous serions isolés et impuissants, en menant la réponse européenne pour soutenir l’Ukraine et nous dresser contre les tyrans illibéraux. Mais nous ne pouvons pas simplement encaisser cela et battre en retraite maintenant.

Non seulement devons-nous rester des alliés fidèles de l’Ukraine dans sa bataille en cours, mais nous devons rester prêts et dotés de ressources pour soutenir les autres lors de la prochaine crise.

Je sais que Kemi Badenoch est la bonne personne pour assumer ce rôle. Elle croit, comme moi, au bien que le Royaume-Uni peut faire sur la scène mondiale. Elle comprend que nos valeurs de tolérance et d’autodétermination valent la peine d’être défendues et que si nous échouons, les impacts se feront sentir près de chez nous.

Je sais qu’elle a le courage, le dynamisme et la capacité à la fois de faire valoir ses arguments auprès des opposants au niveau national et de mettre en avant le meilleur pied du Royaume-Uni à l’étranger.

Elle serait capable et désireuse de tenir tête à n’importe quel tyran, dictateur ou intrus pour défendre nos alliés dans la protection de la liberté et de la démocratie.

Nous avons besoin d’un premier ministre qui comprenne ce que signifie être un conservateur à part entière. Kemi comprend que l’État ne peut pas être la solution à tous nos problèmes chez nous et que Whitehall doit se retirer de la vie quotidienne de notre peuple.

Mais elle sait aussi que pour vraiment protéger notre peuple et nos valeurs, le Royaume-Uni doit conserver son rôle historique de défenseur mondial de la paix, de la justice et de la liberté.

Nous et nos alliés pouvons être en sécurité en sachant que Kemi sera toujours derrière nous.