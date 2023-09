Leo DiCaprio et Vittoria Ceretti évitent les accrochages avec Gigi Hadid – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock (3)

De justesse! Leonardo DiCaprio et sa nouvelle petite amie modèle, Vittoria Cerettiont été aperçus quittant tranquillement l’afterparty de Versace pendant la Fashion Week de Milan, évitant de peu une altercation gênante avec l’ex-aventure de l’acteur Gigi Hadid.

L’événement prestigieux en Italie qui a suivi le défilé Versace du printemps 2024 a été inondé de paparazzi, et Leo, 48 ans, a quitté les lieux tout seul aux premières heures du 23 septembre avant de se glisser sur la banquette arrière d’une voiture. Le Ne cherchez pas L’acteur avait l’air discret dans un T-shirt noir, une casquette de baseball noire des LA Dodgers et un collier en chaîne en or.

Vittoria, 25 ans, a également quitté l’événement en solo et était magnifique dans une robe transparente moulante et des talons. Quant à Gigi, 28 ans, elle a quitté l’événement seule avec un pantalon bouffant et un haut transparent, qu’elle a accessoirisé avec une veste en cuir oversize et des chaussures assorties.

Leo et Gigi ont eu une première relation amoureuse en septembre 2022 après sa séparation d’avec sa petite amie de longue date Camila Morrone. Bien que le couple n’ait jamais rendu publique leur histoire d’amour, ils ont été aperçus sporadiquement ensemble au cours des mois à venir. Ils ont été vus ensemble pour la dernière fois alors qu’ils assistaient à deux soirées dans les Hamptons le week-end du 4 juillet de cette année. En ce qui concerne la Il était une fois à Hollywood relation de l’acteur avec Vittoria, ils ont été photographiés en train de s’embrasser dans une discothèque à Ibiza, en Espagne, en août. Plusieurs rapports indiquent qu’ils se fréquentent depuis deux mois, et Leo appelle Vittoria sa « petite amie », selon le Daily Mail.

Bien que les sorties de Leo, Vittoria et Gigi du parti ne se chevauchent pas, il est probable qu’au moins Gigi et Vittoria se soient croisées récemment. Ils ont tous deux participé au défilé Versace avec d’autres mannequins de renom, dont Kendall Jenner, Imaan Hammamet modèle allemand emblématique Claudia Schiffer, qui a clôturé le spectacle. Il ne semble pas y avoir de mauvaise volonté entre les dames, puisque Gigi suit Vittoria sur Instagram.

Vittoria a acquis une renommée mondiale et est considérée comme l’une des reines des podiums les plus célèbres de son pays natal, l’Italie. Elle a commencé le mannequinat à 14 ans après avoir remporté un concours Elite Model Look et est depuis apparue comme le visage de nombreuses marques de luxe, dont Chanel et Dolce & Gabbana.

Quant à son histoire relationnelle, elle a épousé DJ Matteo Miller le 6 janvier 2020. Bien que le couple n’ait jamais annoncé publiquement leur séparation, les récentes sorties de Vittoria avec Leo indiquent que leur relation s’essouffle.